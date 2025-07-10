"Спостерігалися навіть повітряні кулі": у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки

У ніч на 10 липня Росія здійснила одну з наймасованіших повітряних атак на територію України, зосередивши основні удари по Києву та Київській області. Противник застосовує широкий спектр повітряних засобів, включно з ретрансляторами та повітряними кулями.

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Збройні сили РФ минулої ночі застосували близько 18 ракет і близько 400 дронів, з яких приблизно 200 — ударні БПЛА Shahed. Загалом було запущено 728 ворожих повітряних цілей, включно з балістичними ракетами, крилатими ракетами та розвідувальними БПЛА. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Коментуючи чергову атаку росіян, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат зазначив, що дрони та ракети запускали з різних напрямків і на різних висотах, щоб ускладнити роботу ППО. У відбитті атаки були задіяні всі доступні засоби, включно з мобільними вогневими групами і дронам-перехоплювачами.

Окрема увага приділяється ворожим розвідувальним БПЛА, які координують удари та передають дані в реальному часі.

"Дрони-розвідники це проблема. Вони спроєктовані таким чином, щоб бути малопомітними. Їхнє завдання — пролетіти якомога далі і надати в реальному режимі часу дані противнику. Можуть використовуватися кілька дронів. Один із них може бути ретранслятором, який бере сигнал із дрона розвідника і передає його далі", — пояснив Ігнат.

За словами офіцера, росіяни під час комбінованих ударів застосовують і повітряні кулі, проте яку саме вони виконують функцію в комплексі повітряної атаки Ігнат не уточнив.

Нагадаємо, українській ППО вдалося знищити 178 ворожих об'єктів, серед них: 8 балістичних ракет "Іскандер-М", 6 крилатих ракет Х-101 і 164 ударних БПЛА Shahed. За попередніми даними, уламки збитих об'єктів упали на 26 локаціях, ще на восьми зафіксовано прямі влучання.

Унаслідок російської атаки загинули дві жінки 68 і 22 років, а кількість постраждалих у Києві збільшилася до 16 осіб.