"Наблюдались даже воздушные шары": в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки

В ночь на 10 июля Россия совершила одну из самых массированных воздушных атак на территорию Украины, сосредоточив основные удары по Киеву и Киевской области. Противник применяет широкий спектр воздушных средств, включая ретрансляторы и воздушные шары.

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Вооруженные силы РФ минувшей ночью применили около 18 ракет и около 400 дронов, из которых примерно 200 — ударные БПЛА Shahed. Всего были запущены 728 вражеских воздушных целей, включая баллистические ракеты, крылатые ракеты и разведывательные БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Комментируя очередную атаку россиян начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат отметил, что дроны и ракеты запускались с разных направлений и на разных высотах, чтобы затруднить работу ПВО. В отражении атаки были задействованы все доступные средства, включая мобильные огневые группы и дроны-перехватчики.

Отдельное внимание уделяется вражеским разведывательным БПЛА, которые координируют удары и передают данные в реальном времени.

«Дроны-разведчики это проблема. Они спроектированы таким образом, чтобы быть малозаметным. Их задача – пролететь как можно дальше и предоставить в реальном режиме времени данные противнику. Могут использоваться несколько дронов. Один из них может быть ретранслятором, берущим сигнал из дрона разведчика и передающим его дальше”, — пояснил Игнат.

По словам офицера, россияне в ходе комбинированных ударов применяют и воздушные шары, однако какую именно они выполняют функцию в комплексе воздушной атаки Игнат не уточнил.

Напомним, украинской ПВО удалось уничтожить 178 вражеских объектов, среди них: 8 баллистических ракет «Искандер-М», 6 крылатых ракет Х-101 и 164 ударных БПЛА Shahed. По предварительным данным, обломки сбитых объектов упали на 26 локациях, ещё на восьми зафиксированы прямые попадания.

В результате российской атаки погибли две женщины 68 и 22 лет, а количество пострадавших в Киеве увеличилось до 16 человек.