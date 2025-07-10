"Найбільша угода в історії": Велика Британія поставить Україні понад 5000 ракет ППО

Велика Британія поставить Україні понад 5000 ракет для протиповітряної оборони у межах масштабної угоди, яку офіційно підпишуть під час Ukraine Recovery Conference 2025. Це найбільша оборонна угода, коли-небудь укладена з Україною за підтримки британської експортно-кредитної агенції (UKEF).

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Велика Британія поставить Україні ракети Thales. Поставка відбудеться за рахунок фінансування на 2,5 млрд фунтів стерлінгів із 19-річною державною гарантією, йдеться на сайті уряду Великої Британії.

Ця зброя значно посилить протиповітряну оборону України в умовах постійних атак з боку Росії. Зокрема, йдеться про протидію масованим ударам дронами та ракетами.

"Ми підтримуємо Україну не лише у боротьбі з російською агресією, а й у відновленні її обороноздатності. Ця угода — доказ нашої стійкої підтримки", — заявила віцепрем’єрка Великої Британії Анджела Рейнер.

Офіційне підписання угоди відбудеться за участю британських урядовців та представників уряду України. Поставка систем ППО стане важливою частиною оборонної співпраці між країнами.

Нагадаємо, Велика Британія готується в найближчому майбутньому почати виведення з експлуатації до 360 одиниць БМП Warrior, які перебувають на озброєнні вже понад 40 років. Ця новина викликала інтерес і обговорення в експертному середовищі щодо можливої передачі бронетехніки Україні.

Фокус також писав, що у Великій Британії запустять виробництво українських моделей дронів для потреб Сил оборони. Угода розрахована на наступні 3 роки і передбачає фінансування закупівлі британським урядом широкого спектру українських дронів, які будуть спільно виготовлятися в країні.