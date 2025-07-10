"Крупнейшая сделка в истории": Великобритания поставит Украине более 5000 ракет ПВО

Великобритания поставит Украине более 5000 ракет для противовоздушной обороны в рамках масштабного соглашения, которое официально подпишут во время Ukraine Recovery Conference 2025. Это крупнейшая оборонная сделка, когда-либо заключенная с Украиной при поддержке британского экспортно-кредитного агентства (UKEF).

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Великобритания поставит Украине ракеты Thales. Поставка состоится за счет финансирования на 2,5 млрд фунтов стерлингов с 19-летней государственной гарантией, говорится на сайте правительства Великобритании.

Это оружие значительно усилит противовоздушную оборону Украины в условиях постоянных атак со стороны России. В частности, речь идет о противодействии массированным ударам дронами и ракетами.

"Мы поддерживаем Украину не только в борьбе с российской агрессией, но и в восстановлении ее обороноспособности. Это соглашение — доказательство нашей устойчивой поддержки", — заявила вице-премьер Великобритании Анджела Рейнер.

Официальное подписание соглашения состоится при участии британских чиновников и представителей правительства Украины. Поставка систем ПВО станет важной частью оборонного сотрудничества между странами.

Напомним, Великобритания готовится в ближайшем будущем начать вывод из эксплуатации до 360 единиц БМП Warrior, которые находятся на вооружении уже более 40 лет. Эта новость вызвала интерес и обсуждение в экспертной среде относительно возможной передачи бронетехники Украине.

Фокус также писал, что в Великобритании запустят производство украинских моделей дронов для нужд Сил обороны. Соглашение рассчитано на следующие 3 года и предусматривает финансирование закупки британским правительством широкого спектра украинских дронов, которые будут совместно изготавливаться в стране.