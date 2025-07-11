"Дізнаються секрети і зникають": компанії з Європи шпигують за виробниками БПЛА в Україні, — ЗМІ

Головний виконавчий директор української компанії-виробника дронів Skyeton Роман Княженко заявив, що деякі європейські фірми намагаються вкрасти секрети українських колег та "фальсифікують" бойові випробування безпілотників.

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Княженко розповів виданню The Telegraph, що представники західних виробників дронів відвідували його фірму з пропозиціями про співпрацю. За його словами, під час переговорів європейці намагалися розвідати секрети виробництва.

"Багато європейських виробників дронів виконують фантастичну роботу, і ми співпрацюємо з багатьма з них. Однак інші багато обіцяють, щоб просто більше поговорити з вами, дізнатися, які у вас є секрети, а потім зникають", — сказав директор української компанії.

Він додав, що потім такі компанії роблять презентації про свою роботу в Україні та стверджують, що їхня зброя пройшла "бойові випробування", хоча насправді вони здійснили лише кілька польотів у західних областях на відстані понад 1 000 км від лінії фронту. після коротких польотів, проведених далеко від лінії фронту.

"Іноді я відкриваю презентації інших [безпілотних] літальних апаратів з Європи і бачу буквально свої власні слова, без жодних змін", — розповів Роман Княженко.

Директор Skyeton зазначив, що в результаті уряди країн Європи інвестують мільярди у безпілотники, які насправді не працюють, і цим забирають ресурси, які могли бути використані для оборони власних держав і підтримки України.

Виробництво БПЛА не можна створити "з нуля"

За словами Княженка, деякі європейські компанії не розуміють всіх нюансів виробництва дронів і думають, що можуть подивитися на чужу фабрику і легко створити таку саму у своїй країні. Однак під час виробництва накопичуються багато досвіду та тисячі секретів і хитрощів, без яких нічого не працюватиме належним чином.

"Ніхто не намагатиметься побудувати F-16 з нуля, бо всі знають, що це займає багато часу і важко зробити правильно", — сказав головний виконавчий директор української компанії.

На його думку, західним країнам варто розглянути можливість фінансування українських заводів на своїх територіях.

"Просто профінансуйте завод, і у вас буде виробник у вашій країні з дійсно передовою системою", — сказав Княженко.

Нагадаємо, 10 липня видання Forbes з посиланням на бюджетні документи писало, що у США не виходить зробити дешеві FPV-дрони. Журналісти припустили, що на запуск Програми переслідувань і ударів на малих висотах (LASSO) Пентагон надихнув досвід України, яка палить російську бронетехніку на дальній дистанції невеликими безпілотниками. Втім американський ВПК замість дешевих безпілотників замахнувся на серйознішу зброю.

Видання Bloomberg 1 липня писало, що Україна перетворила війну на лабораторію зброї майбутнього. За словами журналістів, використання українськими військовими недорогих безпілотників для атак на ворожі позиції та бронетехніку змінило характер бойових дій.