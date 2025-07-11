"Узнают секреты и исчезают": компании из Европы шпионят за производителями БПЛА в Украине, — СМИ

Главный исполнительный директор украинской компании-производителя дронов Skyeton Роман Княженко заявил, что некоторые европейские фирмы пытаются украсть секреты украинских коллег и "фальсифицируют" боевые испытания беспилотников.

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Княженко рассказал изданию The Telegraph, что представители западных производителей дронов посещали его фирму с предложениями о сотрудничестве. По его словам, во время переговоров европейцы пытались разведать секреты производства.

"Многие европейские производители дронов выполняют фантастическую работу, и мы сотрудничаем со многими из них. Однако другие много обещают, чтобы просто больше поговорить с вами, узнать, какие у вас есть секреты, а затем исчезают", — сказал директор украинской компании.

Он добавил, что потом такие компании делают презентации о своей работе в Украине и утверждают, что их оружие прошло "боевые испытания", хотя на самом деле они совершили лишь несколько полетов в западных областях на расстоянии более 1 000 км от линии фронта. после коротких полетов, проведенных вдали от линии фронта.

"Иногда я открываю презентации других [беспилотных] летательных аппаратов из Европы и вижу буквально свои собственные слова, без всяких изменений", — рассказал Роман Княженко.

Директор Skyeton отметил, что в результате правительства стран Европы инвестируют миллиарды в беспилотники, которые на самом деле не работают, и этим забирают ресурсы, которые могли быть использованы для обороны собственных государств и поддержки Украины.

Производство БПЛА нельзя создать "с нуля"

По словам Княженко, некоторые европейские компании не понимают всех нюансов производства дронов и думают, что могут посмотреть на чужую фабрику и легко создать такую же в своей стране. Однако во время производства накапливаются много опыта и тысячи секретов и хитростей, без которых ничего не будет работать должным образом.

"Никто не будет пытаться построить F-16 с нуля, потому что все знают, что это занимает много времени и трудно сделать правильно", — сказал главный исполнительный директор украинской компании.

По его мнению, западным странам стоит рассмотреть возможность финансирования украинских заводов на своих территориях.

"Просто профинансируйте завод, и у вас будет производитель в вашей стране с действительно передовой системой", — сказал Княженко.

Напомним, 10 июля издание Forbes со ссылкой на бюджетные документы писало, что у США не получается сделать дешевые FPV-дроны. Журналисты предположили, что на запуск Программы преследований и ударов на малых высотах (LASSO) Пентагон вдохновил опыт Украины, которая палит российскую бронетехнику на дальней дистанции небольшими беспилотниками. Впрочем американский ВПК вместо дешевых беспилотников замахнулся на более серьезное оружие.

Издание Bloomberg 1 июля писало, что Украина превратила войну в лабораторию оружия будущего. По словам журналистов, использование украинскими военными недорогих беспилотников для атак на вражеские позиции и бронетехнику изменило характер боевых действий.