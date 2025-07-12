РФ продає "містичний чорний ящик із двома капсулами" на ринку зброї: у ГУР розкрили деталі

На сирійському "чорному ринку" з’явилася так звана "червона ртуть". В українській розвідці наголосили, що росіяни намагаються реанімувати легенду, створену ще спецслужбами СРСР.

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Російські спецслужби пропонують на ринку зброї "містичний чорний ящик із двома капсулами", вміст яких — це небезпечні "хімікати". На одній капсулі вказано: "PU.9424 U", а на іншій ― "HG25 P307 9,99 U92". Про це 12 липня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що на додачу до вигаданого "плутонію" (Pu), росіяни реанімують стару байку про так звану "червону ртуть" (Hg). Насправді ж цієї речовини не існує у природі.

""Червона ртуть" ― вигадка радянських спецслужб, яку використовували для масштабної кампанії з дезінформації на Близькому Сході у 80-90 роках XX століття. Створена в Москві та спрямована проти іноземних розвідок легенда про "червону ртуть" стверджувала, нібито ця модифікація хімічного елемента може стати матеріалом для виготовлення "страшної" бомби", — пояснили у ГУР.

Вже в наші дні росіяни запевняють, що привезений ними контейнер був придбаний у "корумпованих чиновників" українського Міноборони для "негайного продажу". У комплекті з нібито компонентами для виготовлення "ядерної бомби" у Сирії продають 10 капсул з "невідомими токсичними газами". Насправді ж, як наголосили у відомстві, йдеться про реагенти для старого приладу хімічної розвідки. Їх вже намагались продати раніше.

"Нічого нового й оригінального ― російські спецслужби діють за лекалами своїх попередників із XX століття. Тож стара міфологія про "червону ртуть" свідчить про загострення жанрової кризи в середовищі спецслужбістів Кремля", — заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Він зазначив, що Росія безпорадно "лізе зі штанів" та поширює теорії змови, намагаючись дискредитувати Україну та дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході.

"Україна вживає всіх заходів, зокрема й через лінію воєнної розвідки, аби зруйнувати ці чергові гібридні плани Росії", — додав Юсов.

Нагадаємо, ексофіцер британської армії Геміш де Бреттон-Гордон заяви, що "зневірений" президент РФ Володимир Путін може вдарити по Україні тактичною ядерною зброєю. Однак, з його ж слів, ймовірність тактичного ядерного удару у відповідь з боку Франції "вселить у нього страх".

Аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ у Донецькій, Луганській і Харківській областях. Окупантам вдалося захопити нові населені пункти на Донбасі.