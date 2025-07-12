РФ продает "мистический черный ящик с двумя капсулами" на рынке оружия: в ГУР раскрыли детали

На сирийском "черном рынке" появилась так называемая "красная ртуть". В украинской разведке отметили, что россияне пытаются реанимировать легенду, созданную еще спецслужбами СССР.

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Российские спецслужбы предлагают на рынке оружия "мистический черный ящик с двумя капсулами", содержимое которых — это опасные "химикаты". На одной капсуле указано: "PU.9424 U", а на другой — "HG25 P307 9,99 U92". Об этом 12 июля сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что в дополнение к вымышленному "плутонию" (Pu), россияне реанимируют старую байку о так называемой "красной ртути" (Hg). На самом деле этого вещества не существует в природе.

""Красная ртуть" — выдумка советских спецслужб, которую использовали для масштабной кампании по дезинформации на Ближнем Востоке в 80-90 годах XX века. Созданная в Москве и направленная против иностранных разведок легенда о "красной ртути" утверждала, якобы эта модификация химического элемента может стать материалом для изготовления "страшной" бомбы", — пояснили в ГУР.

Уже в наши дни россияне уверяют, что привезенный ими контейнер был приобретен у "коррумпированных чиновников" украинского Минобороны для "немедленной продажи". В комплекте с якобы компонентами для изготовления "ядерной бомбы" в Сирии продают 10 капсул с "неизвестными токсичными газами". На самом деле, как отметили в ведомстве, речь идет о реагентах для старого прибора химической разведки. Их уже пытались продать ранее.

"Ничего нового и оригинального — российские спецслужбы действуют по лекалам своих предшественников из XX века. Поэтому старая мифология о "красной ртути" свидетельствует об обострении жанрового кризиса в среде спецслужбистов Кремля", — заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Он отметил, что Россия беспомощно "лезет из штанов" и распространяет теории заговора, пытаясь дискредитировать Украину и дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

"Украина принимает все меры, в том числе и через линию военной разведки, чтобы разрушить эти очередные гибридные планы России", — добавил Юсов.

Напомним, экс-офицер британской армии Гэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что "отчаявшийся" президент РФ Владимир Путин может ударить по Украине тактическим ядерным оружием. Однако, по его же словам, вероятность тактического ядерного удара в ответ со стороны Франции "вселит в него страх".

Аналитики DeepState сообщили о продвижении ВС РФ в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Оккупантам удалось захватить новые населенные пункты на Донбассе.