Дрони атакували Київ та низці областей: працювала ППО, що відомо

Ввечері 12 липня у Києві та області лунав сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про загрозу атаки безпілотних літальних апаратів.

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Київська міська державна адміністрація оголосила повітряну тривогу в столиці о 17:23. В офіційному Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України о 17:26 повідомляли про рух ворожого БПЛА північніше Києва західним курсом.

О 18:02 ПС попередили про російський безпілотник в напрямку Києва з північного сходу, а також про дрони в північній і східній частині Житомирської області, що рухалися західним курсом.

Повітряни сили повідомляли про загрозу атаки БПЛА на Київську область о 17:26 Фото: скриншот

О 18:44 в КМДА оголосили відбій повітряної тривоги у Києві, втім Повітряні сили попереджали про рух БПЛА на півночі Київщини західним курсом о 18:52, тож загроза для області на момент публікації новини лишається актуальною. Також в Повітряних силах повідомляли про загрозу атаки дронів для Кіровоградської, Хмельницької, Чернігівської, Житомирської та Рівненської областей.

Повітряна тривога в Україні станом на 19:00 12 липня Фото: скриншот

Інформації про наслідки атаки на момент публікації матеріалу не було.

Нагадаємо, протягом ночі 12 липня росіяни масовано атакували Україну ракетами і ударними БПЛА. Основними цілями удару були Львів, Луцьк і Чернівці. Були пошкоджені житлові будинки, зайнялася низка пожеж.

Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомляв, що нічний масований удар забрав життя двох людей, чотири особи отримали важкі поранення, ще 10 постраждалих дістали легкі тілесні ушкодження. У Львові кількість постраждалих зросла до 6 осіб, серед них був 11-річний хлопчик. В Луцьку обійшлося без травмованих і загиблих.