Дроны атаковали Киев и ряд областей: работала ПВО, что известно

Вечером 12 июля в Киеве и области раздавался сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

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Киевская городская государственная администрация объявила воздушную тревогу в столице в 17:23. В официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины в 17:26 сообщали о движении вражеского БПЛА севернее Киева западным курсом.

В 18:02 ПС предупредили о российском беспилотнике в направлении Киева с северо-востока, а также о дронах в северной и восточной части Житомирской области, двигавшихся западным курсом.

Воздушные силы сообщали об угрозе атаки БПЛА на Киевскую область в 17:26 Фото: скриншот

В 18:44 в КГГА объявили отбой воздушной тревоги в Киеве, впрочем Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА на севере Киевщины западным курсом в 18:52, поэтому угроза для области на момент публикации новости остается актуальной. Также в Воздушных силах сообщали об угрозе атаки дронов для Кировоградской, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской и Ровенской областей.

Воздушная тревога в Украине по состоянию на 19:00 12 июля Фото: скриншот

Информации о последствиях атаки на момент публикации материала не было.

Напомним, в течение ночи 12 июля россияне массированно атаковали Украину ракетами и ударными БПЛА. Основными целями удара были Львов, Луцк и Черновцы. Были повреждены жилые дома, загорелся ряд пожаров.

Глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк сообщал, что ночной массированный удар унес жизни двух человек, четыре человека получили тяжелые ранения, еще 10 пострадавших получили легкие телесные повреждения. Во Львове количество пострадавших возросло до 6 человек, среди них был 11-летний мальчик. В Луцке обошлось без травмированных и погибших.