Зброя проти "шахедів": у США показали F-16 із 42 новітніми ракетами AGR-20 на борту (фото)

ВПС США показали винищувач F-16 зі складу 20-го винищувального крила, оснащений одразу шістьма семизарядними пусковими блоками LAU-131/A. Ці блоки використовуються для запуску керованих ракет AGR-20 (APKWS II) — зброя, яка не потрапила в Україну через ситуацію на Близькому Сході.

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Фотографії були опубліковані 14 липня пресслужбою DVIDS. За заявою американського відомства, "F-16 зі швидкістю понад 2 Маха і високою маневреністю залишається ключовим активом США і союзників, особливо при використанні платформи AGR-20F".

APKWS: дешева альтернатива дорогим ракетам

Ракета APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) — це 70-мм некерована ракета Hydra, доопрацьована компанією BAE Systems шляхом додавання напівактивної лазерної системи наведення. У конфігурації "повітря-повітря" ракета комплектується дистанційним детонатором, що дає змогу уражати ціль навіть за незначного відхилення. Такі можливості були вперше продемонстровані F-16 2024 року під час відбиття атак дронів хуситів.

Пусковий блок LAU-131/A Фото: DVIDS

Нинішня конфігурація з шістьма блоками LAU-131/A раніше застосовувалася на винищувачі F-15E Strike Eagle у травні 2025 року. Оснащення ж F-16 таким озброєнням різко збільшує кількість доступних пусків — до 42 керованих ракет на одному винищувачі.

Це важливо в умовах боротьби з ройовими атаками дронів, де використання дорогих ракет типу AIM-9X (вартість — близько 420 тис. доларів за одиницю) економічно недоцільно. За даними Пентагону, APKWS II обходиться приблизно в 15 000 доларів за систему наведення, що робить її вигідним рішенням при масовому застосуванні.

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Нагадаємо, у червні 2025 року стало відомо, що США перенаправили на Близький Схід 20 тисяч ракет APKWS, спочатку призначених для України. Це сталося на тлі загрози ударів по іранських ядерних об'єктах. Хоча закупівля цих боєприпасів відбувалася за лінією ініціативи USAI, глава Пентагону має право на екстрений перерозподіл закупленого озброєння в разі термінової необхідності.