Оружие против "шахедов": в США показали F-16 с 42 новейшими ракетами AGR-20 на борту (фото)

ВВС США показали истребитель F-16 из состава 20-го истребительного крыла, оснащенный сразу шестью семизарядными пусковыми блоками LAU-131/A. Эти блоки используются для запуска управляемых ракет AGR-20 (APKWS II) - оружие, которое не попало в Украину из-за ситуации на Ближнем Востоке.

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Фотографии были опубликованы 14 июля пресс-службой DVIDS. По заявлению американского ведомства, «F-16 со скоростью более 2 Маха и высокой манёвренностью остается ключевым активом США и союзников, особенно при использовании платформы AGR-20F».

APKWS: дешевая альтернатива дорогим ракетам

Ракета APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) — это 70-мм неуправляемая ракета Hydra, доработанная компанией BAE Systems путем добавления полуактивной лазерной системы наведения. В конфигурации «воздух-воздух» ракета комплектуется дистанционным взрывателем, что позволяет поражать цель даже при незначительном отклонении. Такие возможности были впервые продемонстрированы F-16 в 2024 году при отражении атак дронов хуситов.

Пусковой блок LAU-131/A Фото: DVIDS

Нынешняя конфигурация с шестью блоками LAU-131/A ранее применялась на истребителе F-15E Strike Eagle в мае 2025 года. Оснащение же F-16 таким вооружением резко увеличивает количество доступных пусков — до 42 управляемых ракет на одном истребителе.

Это важно в условиях борьбы с роевыми атаками дронов, где использование дорогостоящих ракет типа AIM-9X (стоимость — около 420 тыс. долларов за единицу) экономически нецелесообразно. По данным Пентагона, APKWS II обходится примерно в 15 000 долларов за систему наведения, что делает её выгодным решением при массовом применении.

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Напомним, в июне 2025 года стало известно, что США перенаправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет APKWS, изначально предназначенных для Украины. Это произошло на фоне угрозы ударов по иранским ядерным объектам. Хотя закупка этих боеприпасов шла по линии инициативы USAI, глава Пентагона имеет право на экстренное перераспределение закупленного вооружения в случае срочной необходимости.