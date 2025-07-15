"Ворог підтягнув сили для ривків": у DeepState повідомили про окупацію села Багатир (карти)

Аналітики проінформували про просування окупантів на трьох напрямках фронту. Однак у Генштабі ЗСУ заявили про відбиті атаки, а воїн «Мучной» заперечив ворожі успіхи.

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ЗС РФ окупували село Багатир у Донецькій області. Про це 15 липня заявили у DeepState.

Село Багатир на мапі бойових дій Фото: Мапа DeepState

Також, за даними аналітиків, ворог просунувся поблизу:

сіл Разіне та Олексіївка на Покровському напрямку;

сіл Новохатське і Толстой на Новопавлівському напрямку;

села Малинівка на Гуляйпільському напрямку.

Однак у ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ зазначено, що на Гуляйпільському напрямку за минулу добу ворог взагалі не наступав.

Карта Гуляйпільського напрямку Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На Покровському напрямку, за даними командування, були зупинені 55 штурмових та наступальних дій ЗС РФ. Бої точилися в районах населених пунктів Новоекономічне, Мирне, Родинське, Федорівка, Разіне, Лисівка, Звірове, Удачне, Полтавка, Промінь, Муравка, Дачне, Новопавлівка та Олексіївка, а також в напрямку Володимирівки, Покровська і Мирнограду.

Карта Покровського напрямку Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На Новопавлівському напрямку було відбито 23 ворожі атаки. Бої точились у районах населених пунктів Новохатське, Запоріжжя, Комар, Мирне, Піддубне, Новосілка, Новопіль, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле та Темирівка.

Карта Новопавлівського напрямку Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" прогнозував, що на Новопавлівському напрямку окупанти почнуть форсувати річку Вовча та заходити "в зеленку" з півдня у напрямку до села Філія, розташованого на межі Дніпропетровської та Донецької областей.

Село Філія на мапі бойових дій Фото: Мапа DeepState

"Так воно й виходить, що ворог згрупувався та підтягнув сили для подальших ривків! Тому рекомендую тримати цю ділянку міцно, бо в лісах вони почнуть швидко розосереджуватися, чого не можна допустити", — наголосив він.

Військовий повідомив, що в районі села Муравка українські сили надійно тримають оборони попри постійні атаки артилерії, БПЛА та авіації.

Село Муравка на мапі бойових дій Фото: Мапа DeepState

"На інших рубежах без змін, нових просувань не відбувалося", — запевнив "Мучной".

Він додав, що загалом завдання ворога — просунутись у напрямку дороги, яка йде через Філію. Також окупанти "перевіряють" східний фланг від Новопавлівки, проводячи серії локальних штурмів з метою виснаження.

Нагадаємо, майже 12 годин поспіль ЗС РФ атакували Запоріжжя за допомогою дронів. Зранку 15 серпня голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про пожежу на даху багатоповерхівки, руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, машин та обʼєктів інфраструктури.

У Центрі вивчення окупації та Маріупольській міській раді повідомили, що окупанти посилюють логістику Маріуполя для військових потреб. Ворог активно розширює дорогу і поповнює кількість вантажних вагонів.