"Враг подтянул силы для рывков": в DeepState сообщили об оккупации села Богатырь (карты)

Аналитики проинформировали о продвижении оккупантов на трех направлениях фронта. Однако в Генштабе ВСУ заявили об отбитых атаках, а воин "Мучной" опроверг вражеские успехи.

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ВС РФ оккупировали село Богатырь в Донецкой области. Об этом 15 июля заявили в DeepState.

Село Богатырь на карте боевых действий Фото: Карта DeepState

Также, по данным аналитиков, враг продвинулся вблизи:

сел Разино и Алексеевка на Покровском направлении;

сел Новохатское и Толстой на Новопавловском направлении;

села Малиновка на Гуляйпольском направлении.

Однако в утреннем отчете Генерального штаба ВСУ указано, что на Гуляйпольском направлении за минувшие сутки враг вообще не наступал.

Карта Гуляйпольского направления Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На Покровском направлении, по данным командования, были остановлены 55 штурмовых и наступательных действий ВС РФ. Бои шли в районах населенных пунктов Новоэкономичное, Мирное, Родинское, Федоровка, Разино, Лисовка, Зверево, Удачное, Полтавка, Луч, Муравка, Дачное, Новопавловка и Алексеевка, а также в направлении Владимировки, Покровска и Мирнограда.

Карта Покровского направления Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На Новопавловском направлении было отражено 23 вражеские атаки. Бои шли в районах населенных пунктов Новохатское, Запорожье, Комар, Мирное, Поддубное, Новоселка, Новополь, Воскресенка, Свободное Поле, Шевченко, Зеленое Поле и Темировка.

Карта Новопавловского направления Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" прогнозировал, что на Новопавловском направлении оккупанты начнут форсировать реку Волчья и заходить "в зеленку" с юга по направлению к селу Филия, расположенному на границе Днепропетровской и Донецкой областей.

Село Филия на карте боевых действий Фото: Карта DeepState

"Так оно и получается, что враг сгруппировался и подтянул силы для дальнейших рывков! Поэтому рекомендую держать этот участок крепко, потому что в лесах они начнут быстро рассредотачиваться, чего нельзя допустить", — подчеркнул он.

Военный сообщил, что в районе села Муравка украинские силы надежно держат оборону несмотря на постоянные атаки артиллерии, БПЛА и авиации.

Село Муравка на карте боевых действий Фото: Карта DeepState

"На других рубежах без изменений, новых продвижений не происходило", — заверил "Мучной".

Он добавил, что в целом задача врага — продвинуться в направлении дороги, которая идет через Филию. Также оккупанты "проверяют" восточный фланг от Новопавловки, проводя серии локальных штурмов с целью истощения.

Напомним, почти 12 часов подряд ВС РФ атаковали Запорожье с помощью дронов. Утром 15 августа председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о пожаре на крыше многоэтажки, разрушениях квартир, частных домов, гаражей, машин и объектов инфраструктуры.

В Центре изучения оккупации и Мариупольском городском совете сообщили, что оккупанты усиливают логистику Мариуполя для военных нужд. Враг активно расширяет дорогу и пополняет количество грузовых вагонов.