РФ вдарила "шахедами" по Вінниці: влучили по цивільній інфраструктурі, є постраждалі, деталі

Уночі 16 липня ЗС РФ здійснили масовану атаку на Вінницю, внаслідок якої зафіксовані влучання по обʼєктах цивільної інфраструктури.

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Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих у місті, повідомила заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

"Внаслідок ворожої атаки у місті Вінниця є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури. На місці події працюють всі профільні служби. На даний час є інформація про 4 постраждалих", — написала Заболотна.

Водночас упродовж ночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих "шахедів" у напрямку міста.

"Вінниця, залишайтесь в укриттях! Ще декілька груп БпЛА у напрямку міста", — йшлося у повідомленні.

Крім того, після третьої години ночі кореспонденти "Суспільного" повідомляли про серію вибухів у місті.

На момент публікації матеріалу інформації щодо масштабів руйнувань внаслідок російської атаки по Вінниці не було.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня ЗС РФ завдали понад 20 ударів по Кривому Рогу, через що у місті спалахнули пожежі та почались масштабні відключення світла.

У ніч та зранку 15 липня Запоріжжя майже 12 годин відбивалось від ворожих дронів.