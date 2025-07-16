РФ ударила "шахедами" по Виннице: попали по гражданской инфраструктуре, есть пострадавшие, детали

Ночью 16 июля ВС РФ совершили массированную атаку на Винницу, в результате которой зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры.

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Известно о по меньшей мере четырех пострадавших в городе, сообщила заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

"В результате вражеской атаки в городе Винница есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры. На месте происшествия работают все профильные службы. В настоящее время есть информация о 4 пострадавших", — написала Заболотная.

В то же время в течение ночи Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских "шахедов" в направлении города.

"Винница, оставайтесь в укрытиях! Еще несколько групп БпЛА в направлении города", — говорилось в сообщении.

Кроме того, после трех часов ночи корреспонденты "Суспільного" сообщали о серии взрывов в городе.

На момент публикации материала информации о масштабах разрушений в результате российской атаки по Виннице не было.

Напомним, в ночь на 16 июля ВС РФ нанесли более 20 ударов по Кривому Рогу, из-за чего в городе вспыхнули пожары и начались масштабные отключения света.

В ночь и утром 15 июля Запорожье почти 12 часов отбивалось от вражеских дронов.