Росіяни масовано атакували Україну після ультиматуму Трампа: що відомо про наслідки

В ніч на 16 липня ЗС РФ атакувала міста України дронами та балістикою. Це сталось після того, як в Кремлі поглузували над президентом США, який дав Володимиру Путіну 50 днів на те, щоб домовитись із Україною про припинення вогню.

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Атаки росіян на Україну почались із вечора 15 липня. Є руйнування та постраждалі. Фокус зібрав все, що відомо.

Обстріл Дніпропетровської області: Кривий Ріг частково без світла

Росіяни атакували Кривий Ріг балістикою та дронами. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що "такого ще не було".

"Балістична ракета і 28 "Шахедів" одночасно. Зруйновано промислове підприємство", – зазначив Вілкул. Нині у місті проблеми із електрикою, а водопостачання утримується на генераторах. В місті виникло кілька пожеж. Був травмований 17-річний хлопець. Він отримав поранення у черевну порожнину. Лікарі борються за його життя.

Сергій Лисак, голова ОВА області, повідомив, що у Синельниківському району агресор поцілив КАБом та безпілотниками. Під ударом були Великомихайлівська, Миколаївська і Межівська громади. Було пошкоджені 2 приватні будинки і 3 авто.

По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Потерпали сам Нікополь, Марганецька, Чевоногригорівська, Покровська, Мирівська громади. Понівечені п'ятиповерхівка, будівля, що не експлуатувалася та лінія електропередач.

Обстріл Вінницької області: п'ять людей отримали опіки

Вінниччину сьогодні атакувало 28 БПЛА, з них орієнтовно 18 цілей знищено. Кількість постраждалих у Вінниці зросла до семи.

П'ять із них — з опіками, заявила заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

"З опіками двоє важких пацієнтів, троє — з середнього ступеня", — розповіла вона.

Було влучання по обʼєктах промислової інфраструктури: на одному з об'єктів пожежу локалізовано; на іншому — рятувальники ще над цим працюють.

Також в області пошкоджено чотири житлових будинки.

Наслідки атаки дронів на Харків

Уночі армія РФ атакувала Харків дронами-камікадзе, внаслідок чого поранено троє людей, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Після 23:10 у місті пролунала серія вибухів — загалом було чутно щонайменше 16 вибухів. Міський голова Ігор Терехов повідомив про безпілотники над містом.

Більшість ударів припала на цивільне підприємство у Київському районі Харкова, де виникла пожежа. Попередньо, РФ застосувала дрони типу "Герань-2".

Атака "Шахедів" на Одещину: виникла пожежа в Ізмаїльському районі

Ізмаїльська районна державна адміністрація повідомила, що В результаті повітряного нападу було уражено інфраструктурний об'єкт на території району. Виникла пожежа, ДСНС бореться з вогнем. "Постраждалих, на щастя, немає. Ворог продовжує здійснювати терористичні акти проти мирного населення нашої країни", — повідомили у РДА.

На Сумщині атаковано підприємство

У Сумах поліцейські нині працюють на місці влучання російського безпілотника. Вранці 16 липня росіяни поцілили БПЛА ударного типу по території одного з підприємств обласного центру.

Наслідки обстрілу на Сумщині Фото: Нацполіція

Внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративна будівля, транспортні засоби, а також 2 приватні будинки.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

Нагадаємо, 14 липня Дональд Трамп зізнався, що розчарований у Путіні, тому що думав, що РФ і США укладуть угоду ще два місяці тому, Україна і РФ повинні укласти мирну угоду вже давно. За словами президента США, на війні гине багато російських і українських солдатів. Трамп пригрозив накласти щонайменше 100% мит на Росію та її торгівельних партнерів, якщо за 50 днів не буде досягнуто згоди.

У Кремлі над президентом США поглузували. Голова МІД Сергій Лавров заявив, що це вже не перший "ультиматум" і Росія готова протистояти новим санкціям.