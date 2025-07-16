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Россияне массированно атаковали Украину после ультиматума Трампа: что известно о последствиях

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Иллюстративное фото: работа ПВО ВСУ | Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В ночь на 16 июля ВС РФ атаковали города Украины дронами и баллистикой. Это произошло после того, как в Кремле посмеялись над президентом США, который дал Владимиру Путину 50 дней на то, чтобы договориться с Украиной о прекращении огня.

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Атаки россиян на Украину начались с вечера 15 июля. Есть разрушения и пострадавшие. Фокус собрал все, что известно.

Обстрел Днепропетровской области: Кривой Рог частично без света

Россияне атаковали Кривой Рог баллистикой и дронами. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что "такого еще не было".

"Баллистическая ракета и 28 "Шахедов" одновременно. Разрушено промышленное предприятие", — отметил Вилкул. Сейчас в городе проблемы с электричеством, а водоснабжение содержится на генераторах. В городе возникло несколько пожаров. Был травмирован 17-летний парень. Он получил ранение в брюшную полость. Врачи борются за его жизнь.

Сергей Лысак, председатель ОВА области, сообщил, что в Синельниковском районе агрессор попал КАБом и беспилотниками. Под ударом были Великомихайловская, Николаевская и Межевская громады. Были повреждены 2 частных дома и 3 авто.

По Никопольщине российская армия била FPV-дронами и артиллерией. Пострадали сам Никополь, Марганецкая, Чевоногригорьевская, Покровская, Мировская громады. Изуродованы пятиэтажка, здание, которое не эксплуатировалось и линия электропередач.

Обстрел Винницкой области: пять человек получили ожоги

Винницкую область сегодня атаковало 28 БПЛА, из них ориентировочно 18 целей уничтожено. Количество пострадавших в Виннице возросло до семи.

Пять из них — с ожогами, заявила заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

"С ожогами двое тяжелых пациентов, трое — со средней степенью", — рассказала она.

Было попадание по объектам промышленной инфраструктуры: на одном из объектов пожар локализован; на другом — спасатели еще над этим работают.

Также в области повреждены четыре жилых дома.

Последствия атаки дронов на Харьков

Ночью армия РФ атаковала Харьков дронами-камикадзе, в результате чего ранены три человека, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

После 23:10 в городе прогремела серия взрывов — всего было слышно не менее 16 взрывов. Городской голова Игорь Терехов сообщил о беспилотниках над городом.

Большинство ударов пришлось на гражданское предприятие в Киевском районе Харькова, где возник пожар. Предварительно, РФ применила дроны типа "Герань-2".

Атака "Шахедов" в Одесской области: возник пожар в Измаильском районе

Измаильская районная государственная администрация сообщила, что в результате воздушного нападения был поражен инфраструктурный объект на территории района. Возник пожар, ГСЧС борется с огнем. "Пострадавших, к счастью, нет. Враг продолжает совершать террористические акты против мирного населения нашей страны", — сообщили в РГА.

На Сумщине атаковано предприятие

В Сумах полицейские сейчас работают на месте попадания российского беспилотника. Утром 16 июля россияне попали БПЛА ударного типа по территории одного из предприятий областного центра.

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Последствия обстрела на Сумщине
Фото: Нацполиция

В результате обстрела повреждены административное здание, транспортные средства, а также 2 частных дома.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, 14 июля Дональд Трамп признался, что разочарован в Путине, потому что думал, что РФ и США заключат соглашение еще два месяца назад, Украина и РФ должны заключить мирное соглашение уже давно. По словам президента США, на войне погибает много российских и украинских солдат. Трамп пригрозил наложить не менее 100% пошлин на Россию и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение.

В Кремле над президентом США посмеялись. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что это уже не первый "ультиматум" и Россия готова противостоять новым санкциям.