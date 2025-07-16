Ракетний удар по Чернівцях: що відомо про крилату Х-101 з касетною бойовою частиною (фото)

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, ймовірно, удар російської крилатої ракети Х-101 з касетною бойовою частиною по об'єкту інфраструктури в Чернівцях 11 липня. Публікація на цю тему з'явилася в профільному виданні The War Zone, де аналізуються модифікації російських Х-101.

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Автори матеріалу зазначають, що перші повідомлення про застосування Х-101 з касетною бойовою частиною з'явилися ще влітку 2024 року. Водночас підкреслюється, що перевіреної інформації про наявність касетного спорядження в інших типів російських крилатих ракет, зокрема "Калібр", наразі немає.

Касетна БЧ розкривається в повітрі, розкидаючи десятки суббоєприпасів (міни, фугаси) на великій площі. Це підвищує щільність ураження, роблячи Х-101 особливо небезпечною при застосуванні по скупченнях техніки, ППО, складах або живій силі. Згідно з опублікованими західними експертами даними, відомо щонайменше про два варіанти:

Стандартна касетна БЧ — одинична боєголовка масою близько 400 кг.

Комбінована двосекційна БЧ — одна частина містить касетне навантаження, друга — осколково-фугасний заряд. Загальна маса досягає 800 кг, що знижує дальність ракети, але збільшує ефективність ураження площинних і "м'яких" цілей.

Також нагадується, що використання касетних бойових частин — це продовження модернізаційної програми, в межах якої раніше вже була помічена Х-101 з дипольними відбивачами. Ці модулі призначені для постановки пасивних перешкод інфрачервоним головкам самонаведення ПЗРК.

Перше зафіксоване застосування касетної версії Х-101 відноситься до червня 2024 року. Відтоді ракету періодично використовували проти українських міст, включно з великими населеними пунктами, що, за словами західних експертів, викликає тривогу з погляду міжнародного гуманітарного права. Застосування касетних БЧ по цивільних районах може розглядатися як воєнний злочин, попри те, що Росія та Україна не ратифікували Конвенцію щодо касетних боєприпасів.

Проте, з військово-технічного погляду, Х-101 з касетною боєголовкою залишається одним із найцінніших і універсальних засобів ураження, доступних ПКС Росії. А можливість доопрацювання ракети під конкретні цілі робить її гнучким і вельми небезпечним інструментом для ураження як військової інфраструктури, так і цивільних об'єктів.

Нагадаємо, протягом усієї ночі 12 липня Збройні сили РФ завдавали ударів по Львову, Луцьку та Чернівцях. Унаслідок ворожої атаки в Чернівцях загинуло двоє людей, ще четверо осіб дістали поранення.