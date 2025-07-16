Ракетный удар по Черновцам: что известно о крылатой Х-101 с кассетной боевой частью (фото)

В сети появилось видео, на котором зафиксирован, вероятно, удар российской крылатой ракеты Х-101 с кассетной боевой частью по объекту инфраструктуры в Черновцах 11 июля. Публикация на эту тему появилась в профильном издании The War Zone, где анализируются модификации российских Х-101.

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Авторы материала отмечают, что первые сообщения о применении Х-101 с кассетной боевой частью появились еще летом 2024 года. При этом подчеркивается, что достоверной информации о наличии кассетного снаряжения у других типов российских крылатых ракет, в частности "Калибр", на данный момент нет.

Кассетная БЧ раскрывается в воздухе, разбрасывая десятки суббоеприпасов (мины, фугасы) на большой площади. Это повышает плотность поражения, делая Х-101 особенно опасной при применении по скоплениям техники, ПВО, складам или живой силе. Согласно опубликованным западными экспертами данным, известно как минимум о двух вариантах:

Стандартная кассетная БЧ — единичная боеголовка массой около 400 кг.

Комбинированная двухсекционная БЧ — одна часть содержит кассетную нагрузку, вторая — осколочно-фугасный заряд. Общая масса достигает 800 кг, что снижает дальность ракеты, но увеличивает эффективность поражения площадных и "мягких" целей.

Также напоминается, что использование кассетных боевых частей — это продолжение модернизационной программы, в рамках которой ранее уже была замечена Х-101 с дипольными отражателями. Эти модули предназначены для постановки пассивных помех инфракрасным головкам самонаведения ПЗРК.

Первое зафиксированное применение кассетной версии Х-101 относится к июню 2024 года. С тех пор ракета периодически использовалась против украинских городов, включая крупные населенные пункты, что, по словам западных экспертов, вызывает тревогу с точки зрения международного гуманитарного права. Применение кассетных БЧ по гражданским районам может рассматриваться как военное преступление, несмотря на то, что Россия и Украина не ратифицировали Конвенцию по кассетным боеприпасам.

Тем не менее, с военно-технической точки зрения, Х-101 с кассетной боеголовкой остается одним из наиболее ценных и универсальных средств поражения, доступных ВКС России. А возможность доработки ракеты под конкретные цели делает ее гибким и весьма опасным инструментом для поражения как военной инфраструктуры, так и гражданских объектов.

Напомним, в течение всей ночи 12 июля Вооруженные силы РФ наносили удары по Львову, Луцку и Черновцам. В результате вражеской атаки в Черновцах погибли два человека, еще четыре человека получили ранения.