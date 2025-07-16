Вночі Україну атакували 400 дронів і "Іскандер-М": кількість постраждалих зросла (фото)

Під час нічної масованої атаки ЗС РФ запустили балістичну ракету з Криму та 400 БПЛА різних типів з різних напрямків, в тому числі до 255 "Шахедів". Основними напрямками удару стали Кривий Ріг, Харків і Вінниця, де спалахнули пожежі та постраждали цивільні люди.

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"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — зауважили зранку 16 липня у Повітряних силах ЗСУ.

Попередньо захисники неба збили 198 російських дронів, ще 145 БПЛА-імітаторів були локаційно втрачені або задавлені РЕБ. В Україні зафіксували влучання ракети та 57 безпілотників у 12 локаціях, ще у двох місцях впали уламки.

Нічна атака: кількість постраждалих зросла

Мер Харкова Ігор Терехов підкреслив, що атака "Шахедів" по місту тривала лише 14 хвилин, і за цей час ворог завдав 16 ударів по Київському району. За попередніми даними, кілька бойових дронів вдалося збити.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що у Харкові постраждав 54-річний чоловік. Також відомо про двох постраждалих 39-річних чоловіків у селищі Мала Данилівка на околиці міста.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов проінформував, що у місті ще гасять пожежу на підприємстві цивільної інфраструктури після влучання БПЛА. Кількість госпіталізованих постраждалих зросла до 8 осіб.

Пожежа, яка спалахнула внаслідок атаки ЗС РФ у Вінниці Фото: ДСНС

Перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна уточнила, що п’ятеро з них отримали опіки. Вони — працівники ураженого підприємства, двоє перебувають у важкому стані, інші троє отримали травми середнього ступеня важкості. Ще три людини були доставлені у лікарні з легкими ушкодженнями, це — перехожі, які знаходились поряд з місцями влучання.

Заболотна наголосила, що під ударом у Вінниці опинились об’єкти цивільної промислової інфраструктури. Одну пожежу вдалося ліквідувати, на іншому об’єкті роботи продовжувались.

Фото рятувальників, які працюють на місці удару Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв про масштабні відключення світла та перехід системи водопостачання на живлення від генераторів.

Зранку 16 липня Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки нічної атаки у регіонах. Зокрема, у Кривому Розі поранення отримав 17-річний хлопець, за його життя борються медики.