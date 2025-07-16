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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Ночью Украину атаковали 400 дронов и "Искандер-М": количество пострадавших возросло (фото)

Спасатели тушат пожар после ночной атаки на Винницу
Количество раненых в Виннице возросло до 8 человек | Фото: ГСЧС

Во время ночной массированной атаки ВС РФ запустили баллистическую ракету из Крыма и 400 БПЛА различных типов с разных направлений, в том числе до 255 "Шахедов". Основными направлениями удара стали Кривой Рог, Харьков и Винница, где вспыхнули пожары и пострадали гражданские люди.

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"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — отметили утром 16 июля в Воздушных силах ВСУ.

Предварительно защитники неба сбили 198 российских дронов, еще 145 БПЛА-имитаторов были локально потеряны или задавлены РЭБ. В Украине зафиксировали попадание ракеты и 57 беспилотников в 12 локациях, еще в двух местах упали обломки.

Ночная атака: количество пострадавших возросло

Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что атака "Шахедов" по городу длилась всего 14 минут, и за это время враг нанес 16 ударов по Киевскому району. По предварительным данным, несколько боевых дронов удалось сбить.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в Харькове пострадал 54-летний мужчина. Также известно о двух пострадавших 39-летних мужчинах в поселке Малая Даниловка на окраине города.

Винницкий городской голова Сергей Моргунов проинформировал, что в городе еще тушат пожар на предприятии гражданской инфраструктуры после попадания БПЛА. Количество госпитализированных пострадавших возросло до 8 человек.

Пожар после ночной атаки на Винницу
Пожар, который вспыхнул в результате атаки ВС РФ в Виннице
Фото: ГСЧС

Первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная уточнила, что пятеро из них получили ожоги. Они — работники пораженного предприятия, двое находятся в тяжелом состоянии, остальные трое получили травмы средней степени тяжести. Еще три человека были доставлены в больницу с легкими повреждениями, это — прохожие, которые находились рядом с местами попадания.

Заболотная отметила, что под ударом в Виннице оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры. Один пожар удалось ликвидировать, на другом объекте работы продолжались.

Работники ГСЧС тушат огонь после ночной атаки на Винницу
Фото спасателей, которые работают на месте удара
Фото: ГСЧС

Напомним, ночью председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщал о масштабных отключениях света и переходе системы водоснабжения на питание от генераторов.

Утром 16 июля Фокус собрал все, что известно о последствиях ночной атаки в регионах. В частности, в Кривом Роге ранения получил 17-летний парень, за его жизнь борются медики.