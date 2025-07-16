Ночью Украину атаковали 400 дронов и "Искандер-М": количество пострадавших возросло (фото)

Во время ночной массированной атаки ВС РФ запустили баллистическую ракету из Крыма и 400 БПЛА различных типов с разных направлений, в том числе до 255 "Шахедов". Основными направлениями удара стали Кривой Рог, Харьков и Винница, где вспыхнули пожары и пострадали гражданские люди.

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"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — отметили утром 16 июля в Воздушных силах ВСУ.

Предварительно защитники неба сбили 198 российских дронов, еще 145 БПЛА-имитаторов были локально потеряны или задавлены РЭБ. В Украине зафиксировали попадание ракеты и 57 беспилотников в 12 локациях, еще в двух местах упали обломки.

Ночная атака: количество пострадавших возросло

Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что атака "Шахедов" по городу длилась всего 14 минут, и за это время враг нанес 16 ударов по Киевскому району. По предварительным данным, несколько боевых дронов удалось сбить.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в Харькове пострадал 54-летний мужчина. Также известно о двух пострадавших 39-летних мужчинах в поселке Малая Даниловка на окраине города.

Винницкий городской голова Сергей Моргунов проинформировал, что в городе еще тушат пожар на предприятии гражданской инфраструктуры после попадания БПЛА. Количество госпитализированных пострадавших возросло до 8 человек.

Пожар, который вспыхнул в результате атаки ВС РФ в Виннице Фото: ГСЧС

Первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная уточнила, что пятеро из них получили ожоги. Они — работники пораженного предприятия, двое находятся в тяжелом состоянии, остальные трое получили травмы средней степени тяжести. Еще три человека были доставлены в больницу с легкими повреждениями, это — прохожие, которые находились рядом с местами попадания.

Заболотная отметила, что под ударом в Виннице оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры. Один пожар удалось ликвидировать, на другом объекте работы продолжались.

Фото спасателей, которые работают на месте удара Фото: ГСЧС

Напомним, ночью председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщал о масштабных отключениях света и переходе системы водоснабжения на питание от генераторов.

Утром 16 июля Фокус собрал все, что известно о последствиях ночной атаки в регионах. В частности, в Кривом Роге ранения получил 17-летний парень, за его жизнь борются медики.