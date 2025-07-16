У Вінниці БПЛА РФ пошкодили польське підприємство, є постраждалі: реакція МЗС

16 липня російські БПЛА вночі вдарили по заводу групи компаній Barlinek Group у Вінниці. Унаслідок атаки є поранені, зокрема двоє людей отримали важкі опіки.

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Атака РФ була навмисною і здійснювалася одночасно з трьох напрямків, повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соціальній мережі X з посиланням на слова директора підприємства.

“Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів”, – наголосив Радослав Сікорський.

Наразі на місці працюють українські служби, а також представники польського консульства.

Зазначимо, що, згідно з інформацією на сайті компанії, Barlinek Group є одним із найбільших світових виробників багатошарових дерев'яних підлог. Щороку підприємство виготовляє понад 12 мільйонів квадратних метрів продукції.

Основною спеціалізацією компанії є паркетна дошка Barlinek — багатошарова підлога, створена з відбірної європейської та екзотичної деревини. Продукцію експортують у 75 країн на шести континентах.

Крім цього, Barlinek виробляє сертифіковані підлоги для спортивних об'єктів, плінтуси, а також біопаливо — пелети й брикети, які відомі високою якістю.

Обстріл Вінниці 16 липня — що відомо

Нагадаємо, що у ніч на 16 липня російські війська завдали масованого удару по Вінниці. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих та влучання в об’єкти цивільної інфраструктури.

Що більше, у нічній атаці РФ застосувала балістичну ракету з Криму та близько 400 ударних дронів різних типів, зокрема до 255 “шахедів”, які запускали з кількох напрямків. Під удари потрапили Кривий Ріг, Харків і Вінниця — у містах спалахнули пожежі, є поранені серед мирного населення.