В Виннице БПЛА РФ повредили польское предприятие, есть пострадавшие: реакция МИД

16 июля российские БПЛА ночью ударили по заводу группы компаний Barlinek Group в Виннице. В результате атаки есть раненые, в том числе два человека получили тяжелые ожоги.

Related video

Атака РФ была преднамеренной и осуществлялась одновременно с трех направлений, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в социальной сети X со ссылкой на слова директора предприятия.

"Преступная война Путина приближается к нашим границам", — подчеркнул Радослав Сикорский.

Сейчас на месте работают украинские службы, а также представители польского консульства.

Отметим, что, согласно информации на сайте компании, Barlinek Group является одним из крупнейших мировых производителей многослойных деревянных полов. Ежегодно предприятие производит более 12 миллионов квадратных метров продукции.

Основной специализацией компании является паркетная доска Barlinek — многослойный пол, созданный из отборной европейской и экзотической древесины. Продукцию экспортируют в 75 стран на шести континентах.

Кроме этого, Barlinek производит сертифицированные полы для спортивных объектов, плинтусы, а также биотопливо — пеллеты и брикеты, которые известны высоким качеством.

Обстрел Винницы 16 июля — что известно

Напомним, что в ночь на 16 июля российские войска нанесли массированный удар по Виннице. Известно о по меньшей мере четырех пострадавших и попадании в объекты гражданской инфраструктуры.

Более того, в ночной атаке РФ применила баллистическую ракету из Крыма и около 400 ударных дронов различных типов, в том числе до 255 "шахедов", которые запускали с нескольких направлений. Под удары попали Кривой Рог, Харьков и Винница — в городах вспыхнули пожары, есть раненые среди мирного населения.