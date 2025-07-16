Китай провів унікальне дозаправлення супутника на висоті 35 000 км: військові у США б'ють на сполох

На початку липня Китай, імовірно, провів першу у світі успішну місію дозаправки супутника на геосинхронній орбіті. Стикування супутників Shijian-21 і Shijian-25 на висоті понад 35 000 км може означати початок нової ери в космічних перегонах держав.

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Китайські супутники провели складну маневрену операцію зближення і стикування, і наразі апарати залишаються зістикованими. Однак за цим технологічним тріумфом ховається потенційно небезпечне військове досягнення КНР, що викликає тривогу в країнах НАТО, і насамперед у США. Про це йдеться в матеріалі The Eurasian Times від 15 липня.

Хоча офіційного підтвердження дозаправлення від Пекіна поки що немає, технічні дані, візуальні спостереження і заявлені завдання місії дають усі підстави вважати, що Китай відпрацював ключові елементи технології орбітального поповнення палива.

Для цивільного і стратегічного застосування ця подія означає продовження терміну служби дорогих супутників на геостаціонарній орбіті, скорочення кількості запусків нових апаратів, оптимізацію розподілу супутників по орбітах, а також розвиток космічної інфраструктури Китаю загалом.

Однак за цими завданнями ховається не менш важливий, військовий контекст.

Мілітаризація GEO-орбіти

Експерти зазначають, що супутники-дозаправники можуть розширити можливості китайських військових супутників, даючи змогу проводити триваліші розвідувальні місії. Крім того, ця технологія може бути використана в протисупутниковій війні для придушення зондів, необхідних для командування, управління і зв'язку, визначення місця розташування, навігації та часу, раннього попередження про ракетний напад та інших важливих військових операцій.

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"Китай дуже хороший у виробництві зброї подвійного призначення. Природно, Міністерство оборони США бачить це, і у людей волосся стає дибки", — сказав директор зі спеціальних проєктів у COMSPOC Роберт Холл.

Щодо американців, то вони розпочали експерименти з дозаправленням супутників ще 2007 року в рамках місії "Орбітальний експрес", однак реалізувати повноцінну місію на геосинхронній орбіті Штатам поки що не вдалося.

Нагадаємо, Китай запустив супутниковий інтернет у 5 разів швидший, ніж Starlink. Вчені КНР досягли передачі даних 1 гігабіт на секунду (GBPS) від геостаціонального супутника на землю, використовуючи тільки 2-ватний лазер.