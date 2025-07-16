Китай провел уникальню дозаправку спутника на высоте 35 000 км: военные в США бьют тревогу

В начале июля Китай, вероятно, провел первую в мире успешную миссию дозаправки спутника на геосинхронной орбите. Стыковка спутников Shijian-21 и Shijian-25 на высоте более 35 000 км может означать начало новой эры в космической гонке держав.

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Китайские спутники провели сложную маневренную операцию сближения и стыковки, и на данный момент аппараты остаются состыкованными. Однако за этим технологическим триумфом скрывается потенциально опасное военное достижение КНР, вызывающее тревогу в странах НАТО и прежде всего в США. Об этом говорится в материале The Eurasian Times от 15 июля.

Хотя официальное подтверждение дозаправки от Пекина пока отсутствует, технические данные, визуальные наблюдения и заявленные задачи миссии дают все основания полагать, что Китай отработал ключевые элементы технологии орбитального пополнения топлива.

Для гражданского и стратегического применения это событие означает продление срока службы дорогостоящих спутников на геостационарной орбите, сокращение числа запусков новых аппаратов, оптимизацию распределения спутников по орбитам, а также развитие космической инфраструктуры Китая в целом.

Однако за этими задачами скрывается не менее важный, военный контекст.

Милитаризация GEO-орбиты

Эксперты отмечают, что спутники-дозаправщики могут расширить возможности китайских военных спутников, позволяя проводить более длительные разведывательные миссии. Кроме того, эта технология может быть использована в противоспутниковой войне для подавления зондов, необходимых для командования, управления и связи, определения местоположения, навигации и времени, раннего предупреждения о ракетном нападении и других важных военных операций.

Важно

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«Китай очень хорош в производстве оружия двойного назначения. Естественно, Министерство обороны США видит это, и у людей волосы встают дыбом», — сказал директор по специальным проектам в COMSPOC Роберт Холл.

Что касается американцев, то они начали эксперименты с дозаправкой спутников еще в 2007 году в рамках миссии «Орбитальный экспресс», однако реализовать полноценную миссию на геосинхронной орбите Штатам пока не удалось.

Напомним, Китай запустил спутниковый интернет в 5 раз быстрее, чем Starlink. Ученые КНР достигли передачи данных 1 гигабит в секунду (GBPS) от геостационального спутника на землю, используя только 2-ваттный лазер.