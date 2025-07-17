"А далі що?": військовий аналітик висміяв "дедлайни" Трампа до завершення війни в Україні (відео)

Українцям слід припинити вірити у так звані "дедлайни", які встановлює президент США Дональд Трамп для завершення російсько-української війни, та зосередитись на реалізації необхідних планів для перемоги над окупантами.

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Трамп вже встановлював дедлайни завершення війни в Україні, які не були реалізовані, пояснив військовий аналітик Євген Дикий.

"Ми говоримо про людину, яка свого часу сказала, що зупинить цю війну за 24 години з моменту інавгурації. Потім до цих 24 годин додалось ще 100 днів. Потім і ці 100 днів пройшли. А зараз ця сама людина озвучила цифру 50 днів. От він сказав "50 днів" — а далі що? А далі нічого", — сказав Дикий.

Він уточнив, що потім будуть ще інші 100 та навіть 500 днів, тим паче, що жодних конкретних наслідків для РФ Трамп не наводив.

"Ніякого ультиматуму він (Трамп, ред.) не озвучив", — зазначив Дикий.

Аналітик заявив, що важливо зосередитися на досягненні реальних результатів на фронті, а не звертати увагу на чергові "дедлайни" та "ультиматуми" від американського президента.

Нагадаємо, 14 липня Трамп розповів, як Путін порушував домовленості та виставив ультиматум.

Фокус також писав про те, що в ЄС вказали на недоліки ультиматуму Трампа Путіну.