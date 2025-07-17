"А дальше что?": военный аналитик высмеял "дедлайны" Трампа до завершения войны в Украине (видео)

Украинцам следует прекратить верить в так называемые "дедлайны", которые устанавливает президент США Дональд Трамп для завершения российско-украинской войны, и сосредоточиться на реализации необходимых планов для победы над оккупантами.

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Трамп уже устанавливал дедлайны завершения войны в Украине, которые не были реализованы, пояснил военный аналитик Евгений Дикий.

"Мы говорим о человеке, который в свое время сказал, что остановит эту войну за 24 часа с момента инаугурации. Затем к этим 24 часам добавилось еще 100 дней. Потом и эти 100 дней прошли. А сейчас этот же человек озвучил цифру 50 дней. Вот он сказал "50 дней" — а дальше что? А дальше ничего", — сказал Дикий.

Он уточнил, что потом будут еще другие 100 и даже 500 дней, тем более, что никаких конкретных последствий для РФ Трамп не приводил.

"Никакого ультиматума он (Трамп, ред.) не озвучил", — отметил Дикий.

Аналитик заявил, что важно сосредоточиться на достижении реальных результатов на фронте, а не обращать внимание на очередные "дедлайны" и "ультиматумы" от американского президента.

Напомним, 14 июля Трамп рассказал, как Путин нарушал договоренности и выставил ультиматум.

Фокус также писал о том, что в ЕС указали на недостатки ультиматума Трампа Путину.