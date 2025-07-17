Виплати до Дня Незалежності для УБД: як оформити і скільки можна отримати у 2025 році

Українські захисники, які мають статус учасника бойових дій, можуть отримати разову грошову допомогу 2025 року до Дня Незалежності. Це передбачено Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Згідно з постановою Кабінету Міністрів, розмір виплати цього року становить 1000 гривень. Схема отримання залежить від статусу одержувача:

Чинні військовослужбовці отримають виплату за місцем служби. Командування частин зобов'язане подати відповідні списки.

Пенсіонери, які мають статус УБД, отримають кошти автоматично разом із серпневою пенсією.

Цивільні учасники бойових дій мають подати заяву до Пенсійного фонду до 1 серпня. Подати її можна особисто, поштою або онлайн через вебпортал ПФУ.

Крім УБД, право на разову допомогу до Дня Незалежності мають й інші категорії:

Особи з інвалідністю внаслідок війни та жертви нацистських переслідувань

I група — 3100 гривень;

гривень; II група - 2900 гривень;

гривень; III група — 2700 гривень.

Постраждалі учасники Революції Гідності — 1000 грн.

Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною - 3100 грн.

Члени сімей загиблих захисників — 650 грн.

Учасники війни та в'язні концтаборів — 450 грн.

Нагадаємо, в Україні існує кілька офіційних статусів, що визначають правовий захист осіб, пов'язаних із військовою службою. Це "військовослужбовець", "учасник бойових дій" (УБД) і "ветеран війни", які мають свої особливості та підстави для отримання і набору пільг.

Раніше Пенсійний фонд України поінформував про те, які види пенсій і правила розрахунку виплат передбачені для військовослужбовців, які вийшли на пенсію. Ці громадяни можуть розраховувати на кілька видів пенсійного забезпечення, що залежать від стажу служби, стану здоров'я та сімейних обставин.