Выплаты ко Дню Независимости для УБД: как оформить и сколько можно получить в 2025

Украинские защитники, имеющие статус участника боевых действий, могут получить разовую денежную помощь в 2025 году ко Дню Независимости. Это предусмотрено Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

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Согласно постановлению Кабинета Министров, размер выплаты в этом году составляет 1000 гривен. Схема получения зависит от статуса получателя:

Действующие военнослужащие получат выплату по месту службы. Командование частей обязано подать соответствующие списки.

Пенсионеры, имеющие статус УБД, получат средства автоматически вместе с августовской пенсией.

Гражданские участники боевых действий должны подать заявление в Пенсионный фонд до 1 августа. Подать его можно лично, почтой или онлайн через вебпортал ПФУ.

Помимо УБД, право на разовую помощь ко Дню Независимости имеют и другие категории:

Лица с инвалидностью в результате войны и жертвы нацистских преследований

I группа - 3100 гривен;

гривен; II группа - 2900 гривен;

гривен; III группа - 2700 гривен.

Пострадавшие участники Революции Достоинства — 1000 грн.

Лица с особыми заслугами перед Родиной — 3100 грн.

Члены семей погибших защитников — 650 грн.

Участники войны и узники концлагерей — 450 грн.

Напомним, в Украине существует несколько официальных статусов, определяющих правовую защиту лиц, связанных с военной службой. Это "военнослужащий", "участник боевых действий" (УБД) и "ветеран войны", которые имеют свои особенности и основания для получения и набора льгот.

Ранее Пенсионный фонд Украины проинформировал о том, какие виды пенсий и правила расчета выплат предусмотрены для военнослужащих, вышедших на пенсию. Эти граждане могут рассчитывать на несколько видов пенсионного обеспечения, зависящих от стажа службы, состояния здоровья и семейных обстоятельств.