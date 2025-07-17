Выплаты ко Дню Независимости для УБД: как оформить и сколько можно получить в 2025
Украинские защитники, имеющие статус участника боевых действий, могут получить разовую денежную помощь в 2025 году ко Дню Независимости. Это предусмотрено Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
Согласно постановлению Кабинета Министров, размер выплаты в этом году составляет 1000 гривен. Схема получения зависит от статуса получателя:
- Действующие военнослужащие получат выплату по месту службы. Командование частей обязано подать соответствующие списки.
- Пенсионеры, имеющие статус УБД, получат средства автоматически вместе с августовской пенсией.
- Гражданские участники боевых действий должны подать заявление в Пенсионный фонд до 1 августа. Подать его можно лично, почтой или онлайн через вебпортал ПФУ.
Помимо УБД, право на разовую помощь ко Дню Независимости имеют и другие категории:
Лица с инвалидностью в результате войны и жертвы нацистских преследований
- I группа - 3100 гривен;
- II группа - 2900 гривен;
- III группа - 2700 гривен.
Пострадавшие участники Революции Достоинства — 1000 грн.
Лица с особыми заслугами перед Родиной — 3100 грн.
Члены семей погибших защитников — 650 грн.
Участники войны и узники концлагерей — 450 грн.
Напомним, в Украине существует несколько официальных статусов, определяющих правовую защиту лиц, связанных с военной службой. Это "военнослужащий", "участник боевых действий" (УБД) и "ветеран войны", которые имеют свои особенности и основания для получения и набора льгот.
Ранее Пенсионный фонд Украины проинформировал о том, какие виды пенсий и правила расчета выплат предусмотрены для военнослужащих, вышедших на пенсию. Эти граждане могут рассчитывать на несколько видов пенсионного обеспечения, зависящих от стажа службы, состояния здоровья и семейных обстоятельств.