Російські військові, повернувшись із полону, живуть менше року: названо причину

Велика частина російських військових гине менш ніж через рік після повернення з полону. Журналісти з'ясували, що з початку повномасштабної війни щонайменше 133 людини, які воювали у складі російської армії, опинилися в українському полоні, їх обміняли, а після цього вони знову потрапили на фронт, де загинули або пропали безвісти, не проживши й року.

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Повідомляється, що загинули полонені з 49 регіонів, зокрема й з окупованих регіонів України. Журналісти з'ясували, що колишні полонені часто навіть не потрапляли додому — їх одразу відправляли назад на фронт, пише "Верстка".

Один із таких полонених, уродженець Макіївки Донецької області 30-річний Вадим Вуколов на війну з Україною поїхав із колонії в Ростовській області, де відбував термін за викрадення — сьомий за рахунком. У полон потрапив у січні 2023 року — через місяць після того, як перетнув український кордон у складі ПВК "Вагнер". У полоні Вуколов провів три місяці, навіть дав інтерв'ю українським журналістам. У квітні 2023 року його обміняли, через 35 днів він загинув під Бахмутом.

Його брат, який тоді сидів у в'язниці, дізнався, що Вуколов у полоні з роликів у Youtube, а про те, що його відправили на фронт — коли знову почала надходити зарплата.

Серед тих, кого Росія повернула з полону, а потім знову відправила на війну, опинилися найманці з ПВК "Вагнер", кадрові військові, а також мобілізовані з 49 російських регіонів і трьох окупованих областей України. Загалом 133 людини.

Російські військові, повернувшись із полону, живуть менше року

Журналісти зазначили, що жителі Донецької та Луганської областей гинули на фронті після повернення з полону найчастіше — таких 44 людини. Для порівняння, максимальна кількість загиблих і зниклих із російських регіонів припала на Пермський край — п'ять осіб. В інших — від однієї до чотирьох.

Понад половина зі списку — 71 людина — не прожили й року після повернення з полону. Так, 42-річного Володимира Власенка обміняли в березні 2023 року, а наприкінці квітня родичі поховали його у Свердловській області. 24-річний Данило Сотников повернувся з полону в травні 2025 року і того ж місяця зник безвісти. Житель Ленобласті Олексій Уткін потрапив під обмін у лютому 2025 року, а через два місяці загинув.

Понад рік на фронті змогли протриматися 46 осіб, які побували в полоні, а понад два роки — лише 15 військовослужбовців.

У РФ військових повертають із полону і "обнуляють"

Самі полонені військові ЗС РФ розповідали, що росіян, які повернулися з полону, "обнуляють".

"З моєї роти було двоє людей, які раніше потрапляли в полон, їх обміняли, вони повернулися до частини, і їх привезли назад до Богданівки, щоб вони продовжували брати участь у бойових діях. Коли ми стояли в строю, командир роти з позивним "Чорний" підійшов до одного з них, за позивним "Племінник", і почав говорити, хто ти, що ти, чому ти здався, чому ти не відрізав собі голову, якщо закінчилися гранати. У цей момент "Чорний" дістає пістолет і стріляє впритул йому в груди", — розповідав найманець ПВК "Вагнер" Віктор Стребков.

Який відсоток зі списку тих, хто повернувся з полону, гине від рук власних командирів і товаришів по службі, достеменно невідомо. Один із контрактників МО РФ, з яким вдалося поговорити журналістам, повідомив, що незалежно від посади, звання і терміну перебування на службі, тих, хто повернувся з полону, практично відразу після обміну повертають на позиції.

Російські військові, які повернулися з полону, вважаються "ненадійними" Фото: Проєкт «Хочу жить»

"При цьому їх беруть під контроль, щоб знову не пішли в полон або не злили якусь інформацію", — повідомив співрозмовник. Він каже, що всі колишні полонені в російській армії вважаються ненадійними.

При цьому повернення полонених на фронт — це порушення міжнародного права. Вони прямо заборонені Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими.

Норми міжнародного права передбачають, що після повернення з полону всі військовослужбовці мають отримувати відпустку, проходити обов'язкову реабілітацію, а поранені — отримувати лікування. На практиці замість цього, як кажуть юристи проєкту "Ідіть лісом", обміняних військових поміщають у закриті військові частини, де їх допитують ФСБ. На фронт їх повертають після допитів. Це теж підтверджували росіяни в інтерв'ю українським журналістам.

Нагадаємо, у Часовому Яру бійці 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила взяли в полон десантників 98-ї дивізії ЗС РФ. Вона раніше вважалася "елітною", але тепер у її лавах — люди без належної підготовки, з кримінальним минулим, яких випускають із колоній і кидають на штурми.

А 4 липня відбувся новий обмін полоненими між Україною та РФ. Особливістю цього обміну є те, що вдалося повернути захисників, яких Росія незаконно засудила до тривалих термінів ув'язнення.