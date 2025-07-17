Российские военные, вернувшись из плена, живут меньше года: названа причина

Большая часть российских военных погибает менее чем через год после возвращения из плена. Журналисты выяснили, что с начала полномасштабной войны как минимум 133 человека, воевавших в составе российский армии, оказались в украинском плену, были обменяны, а после этого вновь попали на фронт, где погибли или пропали без вести, не прожив и года.

Related video

Сообщается, что погибли пленные из 49 регионов, в том числе и из оккупированных регионов Украины. Журналисты выяснили, что бывшие пленные зачастую даже не попадали домой – их сразу отправляли назад на фронт, пишет "Верстка".

Один из таких пленных, уроженец Макеевки Донецкой области 30-летний Вадим Вуколов на войну с Украиной уехал из колонии в Ростовской области, где отбывал срок за угон — седьмой по счету. В плен попал в январе 2023 года — спустя месяц после того, как пересек украинскую границу в составе ЧВК "Вагнер". В плену Вуколов провел три месяца, даже дал интервью украинским журналистам. В апреле 2023 года его обменяли, через 35 дней он погиб под Бахмутом.

Его брат, который тогда сидел в тюрьме, узнал, что Вуколов в плену из роликов в Youtube, а о том, что его отправили на фронт – когда снова начала приходить зарплата.

Среди тех, кого Россия вернула из плена, а потом снова отправила на войну, оказались наемники из ЧВК "Вагнер", кадровые военные, а также мобилизованные из 49 российских регионов и трех оккупированных областей Украины. Всего 133 человека.

Российские военные, вернувшись из плена, живут меньше года

Журналисты отметили, что жители Донецкой и Луганской областей погибали на фронте после возвращения из плена чаще всего – таких 44 человека. Для сравнения, максимальное число погибших и пропавших из российских регионов пришлось на Пермский край — пять человек. В остальных — от одного до четырех.

Больше половины из списка — 71 человек — не прожили и года после возвращения из плена. Так, 42-летнего Владимира Власенко обменяли в марте 2023 года, а в конце апреля родственники похоронили его в Свердловской области. 24-летний Даниил Сотников вернулся из плена в мае 2025 года и в том же месяце пропал без вести. Житель Ленобласти Алексей Уткин попал под обмен в феврале 2025, а через два месяца погиб.

Больше года на фронте смогли продержаться 46 человек, побывавших в плену, а больше двух лет — лишь 15 военнослужащих.

В РФ военных возвращают из плена и "обнуляют"

Сами пленные военные ВС РФ рассказывали, что вернувшихся из плена россиян "обнуляют".

"С моей роты было два человека, которые ранее попадали в плен, их обменяли, они вернулись в часть и их привезли обратно в Богдановку, продолжать участвовать в боевых действиях. Когда мы стояли в строю, командир роты с позывным "Черный" подошел к одному из них, по позывному "Племянник", и начал говорить, кто ты, что ты, почему ты сдался, почему ты не отрезал себе голову, если закончились гранаты. В этот момент "Черный" достает пистолет и стреляет в упор ему в грудь", — рассказывал наемник ЧВК "Вагнер" Виктор Стребков.

Какой процент из списка вернувшихся из плена погибает от рук собственных командиров и сослуживцев доподлинно неизвестно. Один из контрактников МО РФ, с которым удалось поговорить журналистам, сообщил, что независимо от должности, звания и срока нахождения на службе, вернувшихся из плена практически сразу после обмена возвращают на позиции.

Российские военные, вернувшиеся из плена, считаются "ненадежными" Фото: Проект «Хочу жить»

"При этом их берут под контроль, чтобы опять не ушли в плен или не слили какую-то информацию", — сообщил собеседник. Он говорит, что все бывшие пленные в российской армии считаются ненадежными.

При этом возврат пленных на фронт — это нарушение международного права. Они прямо запрещены Женевской конвенцией об обращении с военнопленными.

Нормы международного права предусматривают, что после возвращения из плена все военнослужащие должны получать отпуск, проходить обязательную реабилитацию, а раненые — получать лечение. На практике вместо этого, как говорят юристы проекта "Идите лесом", обменянных военных помещают в закрытые военные части, где их допрашивают ФСБ. На фронт их возвращают после допросов. Это тоже подтверждали россияне в интервью украинским журналистам.

Напомним, в Часовом Яру бойцы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила взяли в плен десантников 98-й дивизии ВС РФ. Она ранее считалась "элитной", но теперь в ее рядах — люди без должной подготовки, с криминальным прошлым, которых выпускают из колоний и бросают на штурмы.

А 4 июля состоялся новый обмен пленными между Украиной и РФ. Особенностью этого обмена является то, что удалось вернуть защитников, которых Россия незаконно приговорила к длительным срокам заключения.