"Той самий просвіт, коли вже немає сил і віри": ЗСУ повернули під контроль Ялту і Воскресенку

На Костянтинівському напрямку ЗС РФ змогли дотиснути Попів Яр, а українські захисники змушені були відкотитися.

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На Донеччині Сили оборони мають успіхи. Вони змогли повернути під свій контроль два населені пункти на південно-донецькому напрямку. Про це повідомив боєць Сил оборони України "Мучной" у своєму телеграм-каналі 18 липня.

"Наші козаки завдяки злагодженим діям змогли повернути під свій контроль населені пункти Ялта і Воскресенка, встановивши 2 українські стяги. Коли сил вже немає і віри всередині ніякої не залишається, все одно є той самий просвіт, який вкаже гідний шлях — і цей шлях наші бійці пройшли", — написав він.

Він також проінформував, що на Костянтинівському напрямку ЗС РФ змогли дотиснути Попів Яр, а українські захисники змушені були відкотитися. Також окупанти почали готуватися до штурму Полтавки. У районі Предтечиного противнику так і не вдалося зайти до села, тому він вирішив з дрона скинути свій прапор, щоб показати хоч якісь успіхи.

На Сіверському напрямку ЗСУ рознесли 4 позиції росіян. Бойова робота тут триває і далі.

На Лиманському напрямку є мінімальні просування росіян східніше Карпівки у районі балки.

У зведенні Генштабу ЗСУ 18 липня повідомлялося, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 61 штурм агресора у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Родинське, Новоторецьке, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка, Дачне та в напрямку Покровська, Мирнограду, Володимирівки й Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Піддубне, Зірка, Темирівка, Мирне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле.

Нагадаємо, що російські окупанти на Донеччині активізувалися в напрямку Добропілля. Після того, як ЗС РФ отримали відсіч в районі Торецька, вони зосередилися на цій ділянці фронту.