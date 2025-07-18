Чи пов'язане "затишшя" з візитом Келлога: Ігнат розкрив пріоритети ворожих атак (відео)

Відсутність масованих ударів по Києву пов’язують з поїздкою спецпредставника президента США Кіта Келлога. Однак начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що цього літа Росія ставить нові рекорди й попри "потужний захист" столиця залишається для неї пріоритетною ціллю.

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Військового запитали, чи може бути "затишшя" пов’язаним з візитом Келлога або ж підготовкою РФ до масштабного обстрілу. Про це відомо з ефіру телемарафону 18 липня.

Про обстріли Києва — з 4:09

"Процеси – процесами… У ворога є пріоритетні об’єкти, які він хоче уразити завжди. Й столиця України – це одне з найпріоритетніших в їхньому завданні міст, де є ті об’єкти, які становлять їхній інтерес. Тому можна припущення різні робити… Київ стільки на себе вже взяв ударів – мабуть, це одне з найбільш атакованих міст, яке тільки є", — відповів він.

Ігнат запевнив, що протиповітряна оборона робить все можливе і столиця має "потужний захист". Однак, з його слів, навіть цього недостатньо, щоб захиститись від ударів балістичними ракетами. Київ — велике місто, а радар комплексу Patriot "дивиться" лише в один бік.

"Якщо ворог запускає ракети з різних напрямків, то, відповідно, балістика збивається в радіусі 25 кілометрів від системи Patriot. Тобто, потрібно вже декілька систем, щоб надійно захистити такі міста як Київ, на кожне місто", — пояснив речник ПС.

Він наголосив, що Україна потребує цього захисту, в першу чергу від балістики. Зі слів Ігната, про це говорять на політичному рівні й у світі.

Він повідомив, що у травні й червні ворог поставив нові рекорди. Найбільша запущена ворогом кількість "Шахедів" за одну атаку на сьогодні — приблизно 350 одиниць. При цьому коли ЗС РФ б’ють по прифронтових територіях, шансів збити навіть дрон — менше. Коли ж можуть відпрацювати більше засобів по країні на шляху повітряної цілі, то робота ППО — ефективніша.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зазначав, що після приїзду генерала Кіта Келлога в Україні дві ночі не було масованих атак. На його думку, лідер РФ Володимир Путін намагається створювати напругу, але на повну ескалацію не йде через страх перед Америкою.

У росЗМІ водночас підрахували, що після розмови Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Москві й області стало гучніше. Столицю РФ почали частіше атакувати БПЛА, і в небі фіксували більшу їхню кількість.