Связано ли "затишье" с визитом Кэллога: Игнат раскрыл приоритеты вражеских атак (видео)

Отсутствие массированных ударов по Киеву связывают с поездкой спецпредставителя президента США Кита Келлога. Однако начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что этим летом Россия ставит новые рекорды и несмотря на "мощную защиту" столица остается для нее приоритетной целью.

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Военного спросили, может ли быть "затишье" связано с визитом Келлога или же подготовкой РФ к масштабному обстрелу. Об этом известно из эфира телемарафона 18 июля.

Об обстрелах Киева — с 4:09

"Процессы — процессами... У врага есть приоритетные объекты, которые он хочет поразить всегда. И столица Украины — это один из самых приоритетных в их задаче городов, где есть те объекты, которые представляют их интерес. Поэтому можно предположения разные делать... Киев столько на себя уже принял ударов — пожалуй, это один из самых атакованных городов, который только есть", — ответил он.

Игнат заверил, что противовоздушная оборона делает все возможное и столица имеет "мощную защиту". Однако, по его словам, даже этого недостаточно, чтобы защититься от ударов баллистическими ракетами. Киев — большой город, а радар комплекса Patriot "смотрит" только в одну сторону.

"Если враг запускает ракеты с разных направлений, то, соответственно, баллистика сбивается в радиусе 25 километров от системы Patriot. То есть, нужно уже несколько систем, чтобы надежно защитить такие города как Киев, на каждый город", — пояснил представитель ПС.

Он отметил, что Украина нуждается в этой защите, в первую очередь от баллистики. По словам Игната, об этом говорят на политическом уровне и в мире.

Он сообщил, что в мае и июне враг поставил новые рекорды. Наибольшее запущенное врагом количество "Шахедов" за одну атаку на сегодня — около 350 единиц. При этом когда ВС РФ бьют по прифронтовым территориям, шансов сбить даже дрон — меньше. Когда же могут отработать больше средств по стране на пути воздушной цели, то работа ПВО — эффективнее.

Напомним, президент Владимир Зеленский отмечал, что после приезда генерала Кита Келлога в Украине две ночи не было массированных атак. По его мнению, лидер РФ Владимир Путин пытается создавать напряжение, но на полную эскалацию не идет из-за страха перед Америкой.

В росСМИ при этом подсчитали, что после разговора Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Москве и области стало шумнее. Столицу РФ стали чаще атаковать БПЛА, и в небе фиксировали большее их количество.