РФ запустила "Кинджали" по Івано-Франківщині: у регіоні руйнування та пожежі (фото)

Унаслідок масованої російської атаки на Івано-Франківську область пошкоджено житлові будинки, об’єкти інфраструктури та постраждали мирні жителі, серед яких є дитина.

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За інформацією ДСНС України, у Городенківській територіальній громаді Коломийського району внаслідок обстрілу спалахнула пожежа господарської будівлі. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, обійшлося без постраждалих.

Кадри наслідків обстрілу Івано-Франківщини Фото: ДСНС Кадри наслідків обстрілу Івано-Франківщини Фото: ДСНС Кадри наслідків обстрілу Івано-Франківщини Фото: ДСНС

В Івано-Франківській територіальній громаді вогнеборці загасили пожежу двоповерхового приватного житлового будинку. Також у громаді зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків. Попередньо повідомляється про чотирьох травмованих, серед яких одна дитина. На місці працювали рятувальники та сапери.

У самому Івано-Франківську рятувальники ліквідували пожежі на відкритій стоянці, де горіли гаражі та автомобілі на площі 220 м², а також у виробничо-складських приміщеннях на площі 300 м².

Міський голова Руслан Марцінків повідомив, що Івано-Франківськ зазнав комбінованого удару із застосуванням ракет і дронів-камікадзе. У кількох селах громади пошкоджено інфраструктуру, уточнюється масштаб руйнувань. Відомо про постраждалих в одному із населених пунктів. За словами мера, це наймасштабніша атака на місто від початку повномасштабного вторгнення.

“Дуже хочу подякувати надзвичайники, медикам, всім, хто зараз надає допомогу. Інформація уточнюється. Буду інформувати. Підпишіться на мої канали, оперативно стараюсь давати інформацію. Місто всім надасть допомогу. Найголовніше зараз це людські життя”, - пише Руслан Марцінків.

Зазначимо, що упродовж кількох годин уночі 21 липня ЗС РФ атакували Івано-Франківськ різними видами озброєння: місто зазнало масованого удару БпЛА типу "Шахед", крилатих ракет та гіперзвукових ракет типу "Кинджал".

Окрім цього, ворог вночі атакував столицю "Шахедами", а також завдавав ударів крилатими ракетами по місту. Внаслідок обстрілу відомо про щонайменше одну загиблу людину та кількох постраждалих, у місті є руйнування та здійнялися пожежі.