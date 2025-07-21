РФ запустила "Кинжалы" по Ивано-Франковской области: в регионе разрушения и пожары (фото)

В результате массированной российской атаки на Ивано-Франковскую область повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и пострадали мирные жители, среди которых есть ребенок.

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По информации ГСЧС Украины, в Городенковской территориальной общине Коломыйского района в результате обстрела вспыхнул пожар хозяйственной постройки. Пожар оперативно ликвидировали спасатели, обошлось без пострадавших.

Кадры последствий обстрела Ивано-Франковской области Фото: ГСЧС Кадры последствий обстрела Ивано-Франковской области Фото: ГСЧС Кадры последствий обстрела Ивано-Франковской области Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковской территориальной общине пожарные потушили пожар двухэтажного частного жилого дома. Также в общине зафиксировано повреждение нескольких жилых домов. Предварительно сообщается о четырех травмированных, среди которых один ребенок. На месте работали спасатели и саперы.

В самом Ивано-Франковске спасатели ликвидировали пожары на открытой стоянке, где горели гаражи и автомобили на площади 220 м², а также в производственно-складских помещениях на площади 300 м².

Городской голова Руслан Марцинкив сообщил, что Ивано-Франковск подвергся комбинированному удару с применением ракет и дронов-камикадзе. В нескольких селах громады повреждена инфраструктура, уточняется масштаб разрушений. Известно о пострадавших в одном из населенных пунктов. По словам мэра, это самая масштабная атака на город с начала полномасштабного вторжения.

"Очень хочу поблагодарить чрезвычайников, медиков, всех, кто сейчас оказывает помощь. Информация уточняется. Буду информировать. Подпишитесь на мои каналы, оперативно стараюсь давать информацию. Город всем окажет помощь. Самое главное сейчас это человеческие жизни", — пишет Руслан Марцинкив.

Отметим, что в течение нескольких часов ночью 21 июля ВС РФ атаковали Ивано-Франковск различными видами вооружения: город подвергся массированному удару БпЛА типа "Шахед", крылатых ракет и гиперзвуковых ракет типа "Кинжал".

Кроме этого, враг ночью атаковал столицу "Шахедами", а также наносил удары крылатыми ракетами по городу. В результате обстрела известно о по меньшей мере одном погибшем человеке и нескольких пострадавших, в городе есть разрушения и поднялись пожары.