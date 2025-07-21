Удар по Івано-Франківську: будинок зруйнувало до підвалу, у якому ледь не загинула родина (відео)

Під час ракетно-дронової атаки Російської Федерації по Івано-Франківську постраждав будинок місцевого жителя. Родина зазвичай ховалась у підвалі, але під час обстрілу саме підвал зруйнувало повністю.

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Повітряний удар РФ, який відбувся в ніч на 21 липня, зруйнував будинок родини іванофранківців, розповіло медіа "Радіо Свобода". Глава родини показав помешкання з дірою у стелі та стінах підвалу. З його слів, якби родина спустилась у сховище, як зазвичай, то усі, ймовірно, загинули б.

На відео "Радіо Свобода" бачимо наслідок російського удару, який потрощив усі меблі, вибив вікна, проломив стіни та стелі. Українець, будинок якого постраждав від атаки РФ, розповів, що родина могла у повному складі загинути у підвалі, оскільки на них упав би блок зі стелі. Однак цього разу вони перебували в іншому місці, тому усі живи, але отримали поранення.

"На момент удару ми були в кімнаті. Всі [раніше] спускалися у підвальне приміщення, а у підвальному приміщенні могло нами бути гірше. Нас могло б присипати тим блоком", — пояснив головний герой відео.

Чоловік пояснив, що засіб ураження РФ поранив ногу його та старшого сина, дружині подряпало грудну клітину, а молодший син "трохи в шоці".

Імені постраждалого та інші деталі надзвичайної події на відео не розповіли. Тим часом міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у ефірі "Еспресо" уточнив, що росіяни цілили по цивільній інфраструктурі, і, через роботу засобів ППО, уламки засобів ураження РФ попадали на навколишні села.

Удар по Івано-Франківську — деталі

Зазначимо, в ніч на 21 липня ЗС РФ вдарили по Івано-Франківську ракетами та дронами, підтвердила зранку військова адміністрація та місцева влада. Як повідомило командування Повітряними силами, по Україні запустили сумарно 450 засобами ураження: дронами-камікадзе "Шахед", БПЛА "Гербера", п'ятьма балістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал", п'ятьма крилатими ракетами (чотири "Калібри" та один "Искандер-К"), 14 крилатих ракет Х-101. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків написав у Telegram-каналі, що масований удар почався, орієнтовно, близько 2:40. Близько 5 год стало відомо про перші наслідки російської атаки: у місті пошкоджено багатоквартирний будинок, є руйнування у трьох селах області.

Згодом МВС України та ДСНС уточнили інформацію про постраждалих від обстрілу РФ 21 липня. З'ясувалось, що поранено четверо людей, серед них одна дитина. Наслідки удару РФ: пожежа господарчої будівлі у Городенківській громаді, займання двоповерхового житлового будинку в Івано-Франківську. Крім Івано-Франківська, російські засоби ураження летіли на Київ. Росіяни пошкодили вихід з метро "Лук'янівська", стались займання або руйнування у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Оболонському районах. Міська влада повідомила про загибель однієї людини.

Нагадуємо, 21 липня Фокус зібрав інформацію про нову "караванну" тактику обстрілів РФ і думки військових аналітиків щодо можливості застосування 2 тис. "Шахедів".