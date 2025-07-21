Удар по Ивано-Франковску: дом разрушило до подвала, в котором едва не погибла семья (видео)

Во время ракетно-дроновой атаки Российской Федерации по Ивано-Франковску пострадал дом местного жителя. Семья обычно пряталась в подвале, но во время обстрела именно подвал разрушило полностью.

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Воздушный удар РФ, который состоялся в ночь на 21 июля, разрушил дом семьи иванофранковцев, рассказало медиа "Радио Свобода". Глава семьи показал помещение с дырой в потолке и стенах подвала. По его словам, если бы семья спустилась в хранилище, как обычно, то все, вероятно, погибли бы.

На видео "Радио Свобода" видим следствие российского удара, который разбил всю мебель, выбил окна, проломил стены и потолки. Украинец, дом которого пострадал от атаки РФ, рассказал, что семья могла в полном составе погибнуть в подвале, поскольку на них упал бы блок с потолка. Однако на этот раз они находились в другом месте, поэтому все живы, но получили ранения.

"На момент удара мы были в комнате. Все [раньше] спускались в подвальное помещение, а в подвальном помещении могло нами быть хуже. Нас могло бы присыпать тем блоком", — пояснил главный герой видео.

Мужчина пояснил, что средство поражения РФ ранило ногу его и старшего сына, жене поцарапало грудную клетку, а младший сын "немного в шоке".

Имени пострадавшего и другие детали чрезвычайного происшествия на видео не рассказали. Между тем городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире "Еспресо" уточнил, что россияне целились по гражданской инфраструктуре, и, из-за работы средств ПВО, обломки средств поражения РФ попадали на окружающие села.

Удар по Ивано-Франковску — детали

Отметим, в ночь на 21 июля ВС РФ ударили по Ивано-Франковску ракетами и дронами, подтвердила утром военная администрация и местные власти. Как сообщило командование Воздушными силами, по Украине запустили суммарно 450 средствами поражения: дронами-камикадзе "Шахед", БПЛА "Гербера", пятью баллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал", пятью крылатыми ракетами (четыре "Калибры" и один "Искандер-К"), 14 крылатых ракет Х-101. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив написал в Telegram-канале, что массированный удар начался, ориентировочно, около 2:40. Около 5 часов стало известно о первых последствиях российской атаки: в городе поврежден многоквартирный дом, есть разрушения в трех селах области.

Впоследствии МВД Украины и ГСЧС уточнили информацию о пострадавших от обстрела РФ 21 июля. Выяснилось, что ранены четыре человека, среди них один ребенок. Последствия удара РФ: пожар хозяйственной постройки в Городенковской общине, возгорание двухэтажного жилого дома в Ивано-Франковске. Кроме Ивано-Франковска, российские средства поражения летели на Киев. Россияне повредили выход из метро "Лукьяновская", произошли возгорания или разрушения в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Оболонском районах. Городские власти сообщили о гибели одного человека.

Напоминаем, 21 июля Фокус собрал информацию о новой "караванной" тактике обстрелов РФ и мнения военных аналитиков относительно возможности применения 2 тыс. "Шахедов".