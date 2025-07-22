Французький "мутант" на випробуваннях: що відомо про боєприпас MUTANT нового покоління

Головне управління озброєнь (DGA) Франції офіційно повідомило про успішні випробування прототипу системи дистанційно керованих боєприпасів MUTANT нового покоління. Роботи виконуються в рамках програми LARINAE, і розробляються спільно компаніями MBDA і Delair.

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Французька сторона розглядає боєприпас MUTANT, що баражує, як елемент майбутньої інтеграції в гібридні тактичні структури, включно з роями дронів. А після випробувань заплановано серійне виробництво. Про це йдеться в матеріалі Army Recognition.

Під час випробування прототип MUTANT успішно вразив цілі — як нерухомі, так і мобільні — на відстані понад 50 км. Для навігації боєприпас не залежить від супутникових систем GNSS. Він використовує радіолокаційне та оптичну цілевказівку, що дає змогу працювати навіть у складних умовах.

Також зброя має модульну архітектуру. Вона оснащена розгортаним крилом від Delair і бойовою частиною, заснованою на ракетах сімейства Akeron. Загалом, французькі фахівці розробляють два варіанти цього баражувального боєприпасу — RCH-140 і RCH-170, масою до 18 кг і дальністю ураження цілей від 50 до 70 км.

Характеристики MUTANT

Тип: дистанційно керований боєприпас

Версії: Akeron RCH-140 і RCH-170

Максимальна дальність: до 70 км (RCH-170)

Тривалість польоту: понад 60 хвилин

Вага: 18 кг

Призначення: нейтралізація цілей у глибині оборони противника, ударні рої

Можливість відновлення в разі скасування удару

Окремо оглядачі зазначили, що жоден із компонентів цих систем не підпадає під експортні обмеження ITAR, що забезпечує Франції повну стратегічну автономію.

Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що Сили оборони України почали використовувати нові баражувальні боєприпаси MV-25 OSKAR від французької компанії KNDS. Безпілотник успішно пройшов випробувальний політ із бойовою частиною в червні 2024 року.

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