Французский "мутант" на испытаниях: что известно о боеприпасе MUTANT нового поколения

Главное управление вооружений (DGA) Франции официально сообщило об успешных испытаниях прототипа системы дистанционно управляемых боеприпасов MUTANT нового поколения. Работы выполняются в рамках программы LARINAE, и разрабатываются совместно компаниями MBDA и Delair.

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Французская сторона рассматривает барражирующий боеприпас MUTANT как элемент будущей интеграции в гибридные тактические структуры, включая рои дронов. А после испытаний запланировано серийное производство. Об этом говорится в материале Army Recognition.

В ходе испытания прототип MUTANT успешно поразил цели — как неподвижные, так и мобильные — на расстоянии более 50 км. Для навигации боеприпас не зависит от спутниковых систем GNSS. Он использует радиолокационное и оптическое целеуказание, что позволяет работать даже в сложных.

Также оружие обладает модульной архитектурой. Он оснащен развертываемым крылом от Delair и боевой частью, основанной на ракетах семейства Akeron. В общем, французские специалисты разрабатывают два варианта этого барражирующего боеприпаса — RCH-140 и RCH-170, массой до 18 кг и дальностью поражения целей от 50 до 70 км.

Характеристики MUTANT

Тип: дистанционно управляемый боеприпас

Версии: Akeron RCH-140 и RCH-170

Максимальная дальность: до 70 км (RCH-170)

Продолжительность полета: более 60 минут

Вес: 18 кг

Назначение: нейтрализация целей в глубине обороны противника, ударные рои

Возможность восстановления в случае отмены удара

Отдельно обозреватели отметили, что ни один из компонентов этих систем не подпадает под экспортные ограничения ITAR, что обеспечивает Франции полную стратегическую автономию.

Напомним, 17 июня стало известно, что Силы обороны Украины начали использовать новые барражирующие боеприпасы MV-25 OSKAR от французской компании KNDS. Беспилотник успешно прошел испытательный полет с боевой частью в июне 2024 года.

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