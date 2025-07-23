Плутанина з новітніми F-47: Lockheed Martin заявила, що поліпшені F-35 залишаться надовго

Глава Lockheed Martin Джим Тайклет заявив, що винищувач п'ятого покоління F-35 стане проміжною ланкою на шляху до майбутнього F-47, створюваного Boeing. Одночасно компанія визнала значні збитки за засекреченим авіаційним проєктом.

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Керівництво американської компанії Lockheed Martin окреслило майбутнє поліпшеного винищувача F-35. Літак стане "перехідною ланкою" і отримає технології шостого покоління в оновлену модифікацію. Про це повідомили оглядачі The War Zone.

За словами Тайклета, технології, розроблені для програми NGAD, в якій Lockheed програла Boeing, будуть перенесені на F-35 і, можливо, F-22. Рішення зумовлене тим, що ці машини зіграли ключову роль в операції "Опівнічний молот" з ударів по ядерній інфраструктурі Ірану, забезпечивши повітряну перевагу і придушення ППО в умовах інтенсивної протидії.

"Наші платформи діяли практично непомітно в добре захищеному і спірному повітряному просторі, що підкреслює цінність передових стелс-технологій, чудової радіоелектронної боротьби і широкосмугових комунікаційних можливостей", — заявив Тайклет.

Лінійка американських винищувачів, включно з передовими розробками Фото: Lockheed Martin

Винищувач F-35 покоління 5+ і "секретний проєкт"

Lockheed Martin продовжує модернізацію F-35 у рамках ініціативи "п'яте покоління плюс" — ідеться про глибокі вдосконалення літака, що дають змогу досягти до 80% можливостей винищувача шостого покоління за 50% вартості. Тайклет наголосив, що цей варіант може стати єдиним мостом між поточними можливостями та повноцінною реалізацією програми NGAD, оскільки F-47 не буде оперативно розгорнуто найближчими роками.

Також авіабудівники підтвердили існування засекреченої програми, що реалізується підрозділом Skunk Works. Керівник Lockheed назвав її "революційною можливістю", однак проєкт поки що приніс суттєві фінансові збитки. Тому компанія призначила нову команду управління і почала реалізацію комплексного плану зниження ризиків. Водночас інші деталі проєкту поки що залишаються невідомими.

Раніше повідомлялося, що британський винищувач F-35B Lightning II, який вилетів наприкінці червня з авіаносця HMS Prince of Wales, здійснив аварійну посадку в міжнародному аеропорту Індії — Тіруванантапурам. Літак довгий час залишався просто неба, оскільки британці побоюються за витік стелс-технологій.