Путаница с новейшими F-47: Lockheed Martin заявила, что улучшенные F-35 останутся надолго

Глава Lockheed Martin Джим Тайклет заявил, что истребитель пятого поколения F-35 станет промежуточным звеном на пути к будущему F-47, создаваемому Boeing. Одновременно компания признала значительные убытки по засекреченному авиационному проекту.

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Руководство американской компании Lockheed Martin обозначило будущее улучшенного истребителя F-35. Самолет станет "переходным звеном" и получит технологии шестого поколения в обновленную модификацию. Об этом сообщили обозреватели The War Zone.

По словам Тайклетa, технологии, разработанные для программы NGAD, в которой Lockheed проиграла Boeing, будут перенесены на F-35 и, возможно, F-22. Решение обусловлено тем, что эти машины сыграли ключевую роль в операции "Полуночный молот" по ударам по ядерной инфраструктуре Ирана, обеспечив воздушное превосходство и подавление ПВО в условиях интенсивного противодействия.

"Наши платформы действовали практически незаметно в хорошо защищенном и спорном воздушном пространстве, что подчеркивает ценность передовых стелс-технологий, превосходной радиоэлектронной борьбы и широкополосных коммуникационных возможностей", — заявил Тайклет.

Линейка американских истребителей, включая передовые разработки Фото: Lockheed Martin

Истребитель F-35 поколения 5+ и "секретный проект"

Lockheed Martin продолжает модернизацию F-35 в рамках инициативы "пятое поколение плюс" — речь идет о глубоких усовершенствованиях самолета, позволяющих достичь до 80% возможностей истребителя шестого поколения при 50% стоимости. Тайклет подчеркнул, что этот вариант может стать единственным мостом между текущими возможностями и полноценной реализацией программы NGAD, поскольку F-47 не будет оперативно развернут в ближайшие годы.

Также авиастроители подтвердили существование засекреченной программы, реализуемой подразделением Skunk Works. Руководитель Lockheed назвал ее "революционной возможностью", однако проект пока принес существенные финансовые убытки. Поэтому компания назначила новую команду управления и начала реализацию комплексного плана снижения рисков. В то же время другие детали проекта пока остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что британский истребитель F-35B Lightning II, вылетевший в конце июня с авианосца HMS Prince of Wales, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Индии — Тируванантапурам. Самолет долгое время оставался под открытым небом, поскольку британцы опасаются за утечку стелс-технологий.