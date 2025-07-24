Китай розробив нову САУ SH16: чому машина стала оригінальним рішенням (фото)

У китайській соцмережі Weibo з'явилися фотографії польових випробувань новітньої китайської самохідної артилерійської установки, імовірно SH16. На знімках зафіксовано гусеничну платформу з повністю автоматизованою 155-мм баштою, а також машину з боєприпасами, що супроводжує її, на аналогічному шасі.

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Система SH16 належить до нового покоління САУ, у розробці якої особливу увагу було приділено автоматизації процесів і підвищенню вогневої потужності, повідомляють оглядачі Defence Blog.

Оборонні аналітики описують установку як одну з найбільш технологічно просунутих в арсеналі Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

Машина постачання САУ SH-16 Фото: скриншот

Однією з ключових особливостей SH16 вважається повністю безпілотна вежа. При цьому завдяки модульній архітектурі та високому ступеню автоматизації, САУ керують лише два члени екіпажу — водій і командир/навідник.

Башта містить інтегровані підсистеми управління вогнем, навігації, шасі та допоміжних функцій, що дає змогу скоротити участь людини та прискорити всі бойові процеси — від розгортання до відкриття вогню.

Окрему увагу привернула машина забезпечення боєприпасами, побудована на тому ж гусеничному шасі. Її завдання — збільшити автономність САУ і скоротити перерви між вогневими місіями.

Автори матеріалу зазначають, що поява SH16 вписується в довгострокову програму модернізації китайських артилерійських військ. В умовах підготовки до можливих конфліктів високої інтенсивності, система може стати заміною для застарілих САУ, які раніше перебували на озброєнні. При цьому поки що відсутні офіційні дані про точну дальність стрільби, скорострільність і взаємодію установки з іншими бойовими елементами на полі бою.

Нагадаємо, китайські зброярі поліпшили "секретну" САУ PLZ-05. У мережі було оприлюднено фотографії установок із захисними екранами від ударів безпілотників.

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