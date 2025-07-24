Китай разработал новую САУ SH16: почему машина стала оригинальным решением (фото)

В китайской соцсети Weibo появились фотографии полевых испытаний новейшей китайской самоходной артиллерийской установки, предположительно SH16. На снимках зафиксирована гусеничная платформа с полностью автоматизированной 155-мм башней, а также сопровождающая ее машина с боеприпасами на аналогичном шасси.

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Система SH16 относится к новому поколению САУ, в разработке которой особое внимание было уделено автоматизации процессов и повышению огневой мощи, сообщают обозреватели Defence Blog.

Оборонные аналитики описывают установку как одну из самых технологически продвинутых в арсенале Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Машина снабжения САУ SH-16 Фото: скриншот

Одной из ключевых особенностей SH16 считается полностью беспилотная башня. При этом благодаря модульной архитектуре и высокой степени автоматизации, САУ управляется всего двумя членами экипажа — водителем и командиром/наводчиком.

Башня включает в себя интегрированные подсистемы управления огнем, навигации, шасси и вспомогательных функций, что позволяет сократить участие человека и ускорить все боевые процессы — от развертывания до открытия огня.

Отдельное внимание привлекла машина обеспечения боеприпасами, построенная на том же гусеничном шасси. Ее задача — увеличить автономность САУ и сократить перерывы между огневыми миссиями.

Авторы материала отмечают, что появление SH16 вписывается в долгосрочную программу модернизации китайских артиллерийских войск. В условиях подготовки к возможным конфликтам высокой интенсивности, система может стать заменой для устаревших САУ, ранее находящихся на вооружении. При этом пока отсутствуют официальные данные о точной дальности стрельбы, скорострельности и взаимодействии установки с другими боевыми элементами на поле боя.

Напомним, китайские оружейники улучшили "секретную" САУ PLZ-05. В сети были обнародованы фотографии установок с защитными экранами от ударов беспилотников.

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