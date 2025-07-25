Штурмуватимуть пішки: бійці ЗСУ рознесли замаскований мотопарк росіян (відео)

Оператори БПЛА виявили схованку, до якої рухалась група окупантів, і прицільно завдали по ній ударів з FPV-дронів.

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На Краматорському напрямку російські окупанти втратили цілий мотопарк. Вони замаскували мотоцикли і сховали в розтрощеній будівлі, але їх помітили бійці 5-ї Київської штурмової бригади і знищили. Відео оприлюднили в телеграм-каналі бригади.

Так, українські захисники помітили ворожу групу, яка намагалася сховатися в одній з будівель. Також були виявлені мотоцикли росіян, які ті замаскували і хотіли в майбутньому використати для пересування в бік позицій ЗСУ.

"На Краматорському напрямку наші бійці точним вогнем знищили піхоту ворога, що намагалась сховатися в укритті, а також замасковані мотоцикли, які використовувались для мобільності та диверсійної діяльності", — повідомили бійці 5-ї штурмової бригади.

Нагадаємо, що на одній з ділянок фронту ЗС РФ втратили весь мототранспорт, який стягли для майбутнього штурму. Його спалили бійці підрозділу Sky Fury 3-го батальйону 54 ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи.

Також повідомлялося, що РФ відправляє штурмовиків в кросівках і спортивних штанах з одними автоматами відволікати бійців ЗСУ, а в той час оснащені підрозділи пробираються ближче до українських позицій.