Штурмовать будут пешком: бойцы ВСУ разнесли замаскированный мотопарк россиян (видео)

Операторы БПЛА обнаружили тайник, к которому двигалась группа оккупантов, и прицельно нанесли по нему удары с FPV-дронов.

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На Краматорском направлении российские оккупанты потеряли целый мотопарк. Они замаскировали мотоциклы и спрятали в разбитом здании, но их заметили бойцы 5-й Киевской штурмовой бригады и уничтожили. Видео обнародовали в телеграм-канале бригады.

Так, украинские защитники заметили вражескую группу, которая пыталась спрятаться в одном из зданий. Также были обнаружены мотоциклы россиян, которые те замаскировали и хотели в будущем использовать для передвижения в сторону позиций ВСУ.

"На Краматорском направлении наши бойцы точным огнем уничтожили пехоту врага, которая пыталась спрятаться в укрытии, а также замаскированные мотоциклы, которые использовались для мобильности и диверсионной деятельности", — сообщили бойцы 5-й штурмовой бригады.

Напомним, что на одном из участков фронта ВС РФ потеряли весь мототранспорт, который стянули для будущего штурма. Его сожгли бойцы подразделения Sky Fury 3-го батальона 54 ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы.

Также сообщалось, что РФ отправляет штурмовиков в кроссовках и спортивных штанах с одними автоматами отвлекать бойцов ВСУ, а в то время оснащенные подразделения пробираются ближе к украинским позициям.