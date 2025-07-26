РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: у Камʼянському спалахнула пожежа, деталі

У ніч на 26 липня російські окупаційні війська завдали удару по Дніпропетровщині. Зокрема, ворог атакував населений пункт Камʼянське.

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Удар підтвердив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Він зауважив, що ворог здійснив ракетну атаку на Камʼянське.

"У місті сталася пожежа. Інформація уточнюється", — написав Лисак о 00:40.

Міський голова Камʼянського Андрій Білоусов також підтвердив факт виникнення пожежі і опублікував фото з місця удару.

"Внаслідок ракетної атаки сталася пожежа. Знаходжусь на місці разом з підлеглими. Будь ласка, дотримуйтеся інформаційної тиші. Офіційні повідомлення та деталі — згодом", — підкреслив Білоусов.

Зазначимо, що ворог атакував також Дніпро, а Сергій Лисак писав, що в місті було чути вибухи.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих чи руйнувань внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, надвечір 25 липня ЗС РФ атакували Харків ударними безпілотниками та КАБами.

У ніч на 24 липня РФ вдарила "шахедами" по центру Одеси, через що на "Привозі" спалахнула масштабна пожежа.