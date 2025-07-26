РФ атаковала Днепропетровскую область дронами: в Каменском вспыхнул пожар, детали
В ночь на 26 июля российские оккупационные войска нанесли удар по Днепропетровской области. В частности, враг атаковал населенный пункт Каменское.
Удар подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Он отметил, что враг совершил ракетную атаку на Каменское.
"В городе произошел пожар. Информация уточняется", — написал Лысак в 00:40.
Городской голова Каменского Андрей Белоусов также подтвердил факт возникновения пожара и опубликовал фото с места удара.
"В результате ракетной атаки произошел пожар. Нахожусь на месте вместе с подчиненными. Пожалуйста, соблюдайте информационную тишину. Официальные сообщения и детали — позже", — подчеркнул Белоусов.
Отметим, что враг атаковал также Днепр, а Сергей Лысак писал, что в городе были слышны взрывы.
На момент публикации материала информации о пострадавших или разрушениях в результате российской атаки не было.
Напомним, вечером 25 июля ВС РФ атаковали Харьков ударными беспилотниками и КАБами.
В ночь на 24 июля РФ ударила "шахедами" по центру Одессы, из-за чего на "Привозе" вспыхнул масштабный пожар.