РФ атаковала Днепропетровскую область дронами: в Каменском вспыхнул пожар, детали

В ночь на 26 июля российские оккупационные войска нанесли удар по Днепропетровской области. В частности, враг атаковал населенный пункт Каменское.

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Удар подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он отметил, что враг совершил ракетную атаку на Каменское.

"В городе произошел пожар. Информация уточняется", — написал Лысак в 00:40.

Городской голова Каменского Андрей Белоусов также подтвердил факт возникновения пожара и опубликовал фото с места удара.

"В результате ракетной атаки произошел пожар. Нахожусь на месте вместе с подчиненными. Пожалуйста, соблюдайте информационную тишину. Официальные сообщения и детали — позже", — подчеркнул Белоусов.

Отметим, что враг атаковал также Днепр, а Сергей Лысак писал, что в городе были слышны взрывы.

На момент публикации материала информации о пострадавших или разрушениях в результате российской атаки не было.

Напомним, вечером 25 июля ВС РФ атаковали Харьков ударными беспилотниками и КАБами.

В ночь на 24 июля РФ ударила "шахедами" по центру Одессы, из-за чего на "Привозе" вспыхнул масштабный пожар.