"Вибили ворога": ЗСУ провели штурм і звільнили землі на Запоріжжі (карти)

Силам оборони вдалося просунутися у Запорізькій області. У 210-му окремому штурмовому полку ЗСУ заявили, що провели операцію без жодної втрати зі свого боку.

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Пресслужба зауважила, що штурмові дії були ретельно сплановані. Про це відомо з публікації у Facebook від 27 липня.

"Вибили ворога і зайняли позиції, які до цього тривалий час невдало штурмували інші підрозділи. Такий успіх став можливим виключно завдяки детально спланованій та ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії та дронів для підтримки штурмовиків", — повідомили у 219 ОШП.

Пресслужба наголосила, що бійцям вдалося деокупувати території без жодної втрати зі свого боку. У полку пообіцяли надати відеопідтвердження "незабаром".

Що каже командування

У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ йшлося, що на Гуляйпільському напрямку ворожої активності протягом доби не фіксували. На Оріхівському напрямку захисники відбили одну атаку, бій точився в районі населеного пункту Кам’янське.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку на мапі Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Ситуація на Оріхівському напрямку на мапі Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Про просування українських сил у Запорізькій області командування поки не заявляло.

Нагадаємо, 27 липня OSINT-аналітики повідомили про просування ЗС РФ у Дніпропетровській області. Окупанти нібито захопили села Дачне і Маліївка, але Генштаб взагалі заперечує присутність ворога у регіоні.

Аналітики DeepState вночі на 27 липня проінформували про просування окупантів у Донецькій та Харківській областях. Водночас представник 79 ОДШБр Орест Дрималовський розповів, що ворог намагається накопичитися у лісосмугах на межі двох регіонів.